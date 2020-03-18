Медицинские маски признали бесполезными против коронавируса

Эксперты считают, что эффективность медицинских масок сильно преувеличена. Они нисколько не защищают от заражения здоровых людей. Однако маска может помочь больному, если ему необходимо куда-то выйти. Этот способ поможет не заразить окружающих.
Тогда возникает вопрос: как же тогда обезопасить себя от вируса. Медицинский директор сети клиник "Семейная" Павел Бранд назвал несколько правил, которые необходимо соблюдать во время пандемии. Так, нужно чаще мыть руки: после поездки в общественном транспорте, а также перед каждым приемом пищи. Для удобства можно приобрести антибактериальный гель.
"На время эпидемии исключите походы в места массового скопления людей – это кафе и рестораны, музеи, театры и так далее. Следите за руками в прямом смысле слова: не дотрагивайтесь до лица. Если нужно, например, почесать нос, то сделайте это при помощи локтя", – советует Бранд.
Стоит помнить, что коронавирус не отменяет другие заболевания. ОРВИ и грипп никуда не делись, поэтому важно соблюдать некоторые из этих правил всегда.
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