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Здоровье

Медицинские маски признали бесполезными против коронавируса

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Врач рассказал о нескольких способах обезопасить себя от коронавируса. Медицинские маски в этот список не входят.
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Эксперты считают, что эффективность медицинских масок сильно преувеличена. Они нисколько не защищают от заражения здоровых людей. Однако маска может помочь больному, если ему необходимо куда-то выйти. Этот способ поможет не заразить окружающих.

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Тогда возникает вопрос: как же тогда обезопасить себя от вируса. Медицинский директор сети клиник "Семейная" Павел Бранд назвал несколько правил, которые необходимо соблюдать во время пандемии. Так, нужно чаще мыть руки: после поездки в общественном транспорте, а также перед каждым приемом пищи. Для удобства можно приобрести антибактериальный гель.

"На время эпидемии исключите походы в места массового скопления людей – это кафе и рестораны, музеи, театры и так далее. Следите за руками в прямом смысле слова: не дотрагивайтесь до лица. Если нужно, например, почесать нос, то сделайте это при помощи локтя", – советует Бранд.

Стоит помнить, что коронавирус не отменяет другие заболевания. ОРВИ и грипп никуда не делись, поэтому важно соблюдать некоторые из этих правил всегда. 

Автор: 18 марта 2020, 06:02

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