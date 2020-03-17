Более сотни людей: число зараженных коронавирусом в России снова подскочило

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова сообщила, что на территории государства был зафиксирован 21 новый случай заражения коронавирусом COVID-2019. Таким образом, общее число заболевших в стране составило 114 человек, передает "Вечерняя Москва".
Голикова обратила внимание, что большинство зараженных подхватили вирус за рубежом. Многие из них недавно вернулись из Италии, Франции, Германии, Австрии и других европейских стран, где произошли масштабные вспышки эпидемии. На территории России инфекция заразила лишь десять человек.
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