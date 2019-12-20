Врач предупредил о неожиданной опасности шампанского

Московские гастроэнтерологи предупредили россиян о вреде шампанского и других новогодних угощений. Так, игристый напиток может вызвать изжогу и неприятные ощущения в животе, сообщает "Today News Ufa".
Популярные на праздничном столе бутерброды с икрой могут негативно повлиять на работу желчного пузыря. Их крайне нежелательно есть при мочекаменной болезни. Мандарины, как и шампанское, могут вызвать изжогу при употреблении в большом количестве. Однако оставаться голодными в праздник тоже не стоит: по словам врачей, нужно всего лишь соблюдать нормальный режим питания и не есть слишком много.
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