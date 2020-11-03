Как спасти сбережения в кризис

Пандемия коронавируса нанесли тяжелейший удар мировой экономике. Люди по всему миру ищут способ сохранить сбережения. Доллар в наши дни уже не может казаться надежным способом избежать потерь. Как же спасти свои деньги?

Доллар на пороге серьезных испытаний. Для поддержки экономики Федеральная резервная система США ввела в оборот 10 триллионов долларов – это около 22% от всех выпущенных "зеленых" за всю историю. Ситуация лишь усугубилась: доллар начал еще больше обесцениваться.

В чем причина? Простой пример: если на рынке есть только один продавец арбузов, то он способен выставить нужную ему цену, ведь у покупателей нет выбора. А если таких продавцов много, то каждый будет пытаться привлечь внимание покупателей к себе. Например, снижая цену на арбузы.

То же с долларом. Чем больше его в экономику, тем сильнее он обесценивается, делая своих держателей с каждым днем все беднее. Эксперты сделали неутешительный прогноз для всех держателей американской валюты. Их кошелек из-за обесценивания доллара полегчает к концу 2020 года на 15%-20%

Прогноз появился в марте 2020 года. Долларов тогда было выпущено гораздо меньше. Осенью таких прогнозов никто не делает. Все понимают – ситуация плачевная. Логичный вопрос – что делать?

Люди привыкли, что переждать невзгоды можно обменяв рубли на доллары США. Валюта США считалась самой стабильной, ведь она используется во всем мире.

Сейчас вкладываться в доллар – потерять свои средства в будущем. Но выход есть. Например, криптовалюты, а в частности – биткоин. Множество известных компаний и личностей переводят свои деньги в "крипту".

Джек Дорси, создатель Twitter, в начале октября 2020 года приобрел биткоина на 50 миллионов долларов. Примерно тогда же известная платежная система PayPal объявила о поддержке переводов в криптовалютах, в том числе биткоинах. Актер Эштон Кутчер создал инвестиционный фонд A-Grade. Компани предлагает услуги по обработке биткоин-платежей бизнесу.

Весной 2020 года на криптовалютной бирже Coinbase в четыре раза увеличилось число клиентов, открывших сет на 1,2 тысячи долларов. В те дни пандемия была в разгаре, американцы получали финансовую помощь.

Люди не ошиблись. В апреле биткоин стоил шесть тысяч долларов, в октябре – 13,8 тысячи. То ли еще будет.

Вкладываются в криптовалюты и народные избранники. Украинский депутат Жан Беленюк признался, что разбирается в теме благодаря телеграм-каналу "Главный по крипте". Видимо, канал читают и другие политики.

Сейчас “Главный по криптке” – это более 36 тысяч читателей, которых интересует актуальная информация о состоянии криптовалютного рынка и мировой экономики в целом. Криптоотрасль находится лишь на стадии становления: в 2020 году насчитывается всего 100 миллионов пользователей по всему миру. Напомним, население Земли – 7,8 миллиарда.

Если вам интересны криптовалюты, но не знаете, с чего начать, можете брать пример с Жана Беленюка. Зайдя на телеграм-канал "Главный по крипте" вы найдете ежедневную авторскую аналитику от автора канала – Павла Громова, известного трейдера и аналитика, информационные и обучающие статьи. Посты в канале можно обсуждать с его участниками.

Когда покупать или продавать криптовалюту – об этом тоже можно прочитать на канале. Такая ценная информация – и совершенно бесплатно.

Кстати говоря, есть неподтвержденная информация о том, что Жан Беленюк и еще ряд депутатов депутатов из Верховной рады Украины, стали совладельцами сервиса торговых сигналов Profit Chief, который основал Павел Громов. Сервис показывает отличные результаты.

Сейчас "крипта" похожа на интернет в начале "нулевых". Сначала было много скептиков, а потом они начали жалеть, что не освоили его раньше. Позаботьтесь о том, чтобы не сожалеть в будущем.