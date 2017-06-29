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Критики назвали лучшие фильмы ММКФ

Кадр из фильма "Симфония для Аны"
Приз жюри российской кинокритики в рамках 39-го Московского международного кинофестиваля получили две картины. Награды удостоились российская лента "Мешок без дна" и аргентинская "Симфония для Аны".

Продолжение: В Москве показали "Искушение цивилизацией"
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Приз жюри завоевала российская картина "Мешок без дна" режиссера Рустама Хамдамова, а также аргентинский фильм "Симфония для Аны" режиссеров Эрнесто Ардито и Вирны Молины, передает Lenta.ru. Кроме того, приз Международной федерации кинопрессы получила лента японского режиссера Рютаро Накагавы  "Апрельский сон длиной в три года". 

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Какие фильмы смотреть на Московском кинофестивале

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Действие картины "Мешок без дна" происходит во время правления русского императора Александра II. Фрейлина княжеского дворца рассказывает князю сказку о мистическом убийстве Царевича, действие которой происходит в XIII веке.

Каждый свидетель преступления представляет свою версию событий, однако ни одна из них не соответствует тому, что произошло на самом деле. В главных ролях снялись Светлана Немоляева и Сергей Колтаков. 

События в "Симфонии для Аны" разворачиваются в Аргентине накануне переворота 1976 года. Главные героини картины – две неразлучные подруги-школьницы Ана и Иса. Одна из девочек влюбляется в мальчика, чья семья придерживается политических взглядов, чуждых ее окружению. И тогда Ана внезапно оказывается под мощным общественным давлением.  

Напомним, 39-й Московский международный кинофестиваль проходит в столице с 22 по 29 июня. В основную конкурсную программу вошли 13 картин режиссеров из разных стран мира. 

Автор: Рудольф Великолепный29 июня 2017, 14:32
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