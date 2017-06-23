Самые позорные наряды церемонии открытия ММКФ

Вечером 22 июня состоялась церемония открытия Московского международного кинофестиваля, перед началом которой звезды российского шоу-бизнеса традиционно продефилировали по красной ковровой дорожке. К сожалению, не всем удалось выглядеть достойно в вечерних нарядах. Кого-то подвело чувство вкуса, а кто-то, возможно, намеренно эпатировал публику.

Екатерина Редникова



Выбирая платье, Екатерина Редникова решила сделать ставку не на элегантность, а на дары матушки-природы, поэтому в глаза сразу бросаются глубочайшее декольте и весьма внушительная грудь актрисы. А все вместе выглядит очень вульгарно. В отличие, например, от декольте Натальи Ионовой, имеющей более скромные "габариты".

Елена Кондулайнен

Елена Кондулайнен тоже сделала акцент на пышном бюсте, и тоже неудачно. К тому же очевиден резкий диссонанс между макияжем а-ля кукла Барби и строгим черно-белым платьем. В общем, актрисе есть куда расти в плане стиля.

Настасья Самбурская

Любительница эпатажа Настасья Самбурская выбрала блестящий комбинезон в облипку. Наряд просто кричал о том, что актриса – завсегдатай спортзала, а еще о том, что чувство стиля ей чуждо. Кстати, если срезать все эти пайетки с комбинезона, он вполне сгодится для тренажерки.

Светлана Ходченкова

Все мы помним похожий на садомазохистский образ актрисы на фестивале "Кинотавр" в Сочи. Похоже, к ММКФ она окончательно утратила чувство прекрасного, а потому надела серое аляповатое "нечто". Очень жаль. Хотелось бы увидеть Ходченкову в том, что не портит ее красоту.

Дарья Мороз

В длинном просторном платье Дарья Мороз напомнила злую королеву из сказки. Однако такой стиль никак не назовешь королевским: наряд скрыл все достоинства изящной фигуры актрисы и подчеркнул недостатки.

Екатерина Вилкова

Да, одежда в бельевом стиле на пике моды, и Екатерина Вилкова мыслила в правильном направлении. Однако платье сшито просто и даже грубовато – это не позволяет отделаться от ощущения, будто актриса приехала в ночнушке и накинутом сверху халатике.

Татьяна Михалкова

Татьяна Михалкова осталась верна своему многолетнему образу: нелепый бант, тяжелый материал и много черного. Впрочем, во мрачном ансамбле жены Никиты Михалкова появились воздушные ткани и нежно-розовый цвет. Что ж, эти перемены к лучшему.

Катерина Шпица

Катерина Шпица появилась на красной дорожке в своем любимом образе женщины-вамп. Не спорим, платье действительно подчеркнуло фигуру актрисы, но смотрелось очень дешево, будто было куплено на рынке "Садовод".

Елена Борщева

Судя по всему, комедийная актриса не претендовала на роль королевы гламура или просто решила подчеркнуть любовь к самоиронии. В любом случае платье оказалось неудачным, хотя с ростом и стройностью Елены Борщевой есть где разгуляться дизайнерской мысли. А от такого наряда отдает чем-то фольклорно-деревенским.

Ирина Мирошниченко

Вариант "спортивного шика" от Ирины Мирошниченко, откровенно говоря, ужасает. Вероятно, подбирали все в соответствии с модными правилами, но образ получился странный: грубые кроссовки, меховой воротничок, бусы, цветочный принт... В общем, много всего и сразу.

Наталья Бардо

"Нападение рюшей на человека" – так можно было бы назвать платье Натальи Бардо. Эту безвкусицу не может компенсировать даже ярко-оранжевый цвет, который так идет актрисе.