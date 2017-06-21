Какие фильмы смотреть на Московском кинофестивале

22 июня стартует 39-й Московский международный кинофестиваль. Dni.Ru отобрали наиболее яркие картины конкурсной программы, на которые стоит обратить внимание.

В этом году жюри отобрало в программу конкурса сильные и яркие социальные драмы. В этих картинах вы найдете освещение всех проблем, с которыми приходится столкнуться в жизни каждому человеку – взросление, семейные конфликты, влияние политики на личную жизнь и так далее.

Купи меня (Россия), 2017

Очередная драма о непростой жизни в мире шоу-бизнеса. В центре сюжета картины режиссера Вадима Перельмана – история жизни интеллигентной девушки Кати. Катя выросла в хорошей семье, учится на филфаке и вдруг неожиданно получает возможность поехать в Париж изучать редкие архивы. Однако студентка отказывается от этого шанса и решает уехать в Арабские Эмираты, чтобы работать в модельном бизнесе.

Лучший из миров (Германия), 2017

Главный герой драмы режиссера Адриана Гойгингера семилетний Адриан. Его мать героиновая наркоманка, но она очень любит сына и всеми силами старается преодолеть свое пагубное пристрастие. Кому-то жизнь ребенка в атмосфере притона кажется кошмаром, но только не самому Адриану, ведь другой жизни он не знает. А потому даже в такой атмосфере у мальчика есть свои маленькие детские радости.

Утопленник (Индия), 2017

Режиссер картины Мустафа Сарвар Фаруки предлагает зрителю по-новому осмыслить вечные вопросы любви, смерти и кризиса среднего возраста. Главный герой фильма – режиссер Джавед Хасан. Шокированный смертью друга, мужчина бросает жену ради юной актрисы, одноклассницы своей дочери.

Желтая жара (Турция), 2017

Турецкие режиссеры – мастера артхаусных, социальных драм и "Желтая жара" – не исключение. Режиссер Фикрет Рейхан посвятил фильм актуальной на сегодняшний день проблеме нелегальной иммиграции. Главные герои картины – семья беженцев, которые живут на небольшом клочке земли рядом с мегаполисами.

Младший сын Ибрагим стремится вырваться из этого патриархального сельскохозяйственного плена, но отец не поддерживает его. В то же время, из-за тяжелой социальной обстановки любые попытки изменить существующий уклад жизни грозят большими проблемами всей семье.