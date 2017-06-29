Названы победители Московского кинофестиваля

39-й Московский международный кинофестиваль завершил свою работу. В основную программу конкурса вошли 13 картин, которые в этом году посвящены острым социально-психологическим и политическим проблемам.

Церемония закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля состоялась в театре "Россия". Главный приз за лучший фильм получила картина "Хохлатый ибис" режиссера Ляна Цяо, передает Russa Today.

Специальный приз жюри получила лента Рустама Хамдамова "Мешок без дна". Статуэткой "Святой Георгий" за лучшую режиссерскую работу был награжден турецкий деятель кино Фикрет Рейхан (фильм "Желтая жара").

Награду за лучшее исполнение мужской роли получил актер Сон Хенчу ("Обычный человек"). За лучшую женскую роль приз достался актрисе Верене Альтенбергер ("Лучший из миров"). Лучшей документальной лентой фестиваля была признана картина "Опера" режиссера Жан-Стефана Брона.

В конкурсе короткометражного кино одержал победу фильм "Скорая помощь" норвежского режиссера Торгрена Вартина. Он получил заветную статуэтку из рук коллеги и члена жюри Алексея Ханютина.

На церемонии было объявлено и о появлении новой премии в рамках фестиваля – "За создание образа Москвы в кино". Первое место в этой номинации досталось ленте Анны Меликян "Про любовь". Создатель картины получила денежный приз в размере 50 миллионов рублей.

Почетный приз "За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К.С. Станиславского" вручили итальянскому актеру Микеле Плачидо. Он заявил, что для него эта награда важнее любого "Оскара".

Торжественную церемонию вручения кинонаград закрыл показ фильма "Роковое искушение" режиссера Софии Копполы. В основу сюжета картины лег роман американского писателя Томаса Каллинена 1966 года.

Действие фильма разворачивается во время Гражданской войны в США. Главные героини фильма – девушки, живущие в закрытом пансионате. Заведение было надежно укрыто от посторонних глаз, пока однажды за его ворота не ступил молодой человек, искавший помощи. С этого момента пансионат благородных девиц оказался во власти рокового искушения.

Лента была участником 70-го Каннского кинофестиваля, где получила "Золотую пальмовую ветвь" за лучшую режиссуру. Главные роли в картине сыграли такие признанные голливудские звезды, как Николь Кидман, Кирстен Данст, Эль Фаннинг и Колин Фаррелл. В широком прокате зрители смогут увидеть "Роковое искушение" с 27 июля.