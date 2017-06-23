Самбурская оправдалась за "позорный" наряд на ММКФ

Настасья Самбурская отличилась на красной дорожке церемонии открытия ММКФ. Журналисты и модные критики не оценили наряд звезды в стиле садо-мазо и назвали его "позорным". Актриса ответила обидчикам в Instagram.

Настасья появилась на кинофестивале, президентом которого является Никита Михалков, в обтягивающем с ног до головы черном блестящем костюме. На ногах у Самбурской были сапоги с прозрачными каблуками, в каких, по мнению пользователей Сети, обычно щеголяют стриптизерши.

Некоторые гости мероприятия заподозрили, что актриса перед красной дорожкой упала в лужу с нефтью. Другие сплетники предположили, что Настасья решила перевоплотиться в сексуальную женщину-кошку или в дамский вариант Бэтмена. Как бы то ни было, люди посчитали, что Самбурская выглядит комично, и виртуально ее освистали.

Судя по записи бывшей звезды "Универа" в Instagram, остановив свой выбор на этом наряде от кутюр, она желала добиться другого эффекта – восхитить и возбудить, но никак не насмешить.

"#ММКФ2017 Как все-таки обидно, что в нашей стране хороших фотографов по пальцам пересчитать, – посетовала Самбурская, надувшая губы из-за потока критики. – Сливают в прессу все самые невыгодные ракурсы. У меня не как у коровы зад, если что".

Поглядев в зеркало перед красной дорожкой, Настасья осталась очень довольна увиденным. "Вчера все такие красивые были, пока к фотографам в объектив не попали. Зато на телефон нормальное фото получилось", – отметила артистка и в качестве доказательства поделилась снимком, на котором она выглядит потрясающе.

enter; width:100%;"> Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Июн 23 2017 в 6:01 PDT

Самбурская подробно рассказала, из какого материала сделан этот шедевр дизайнерского искусства. "Костюм не из латекса или кожи, кто переживал, что мне жарко, это пайетки, мои диванные модельеры, стилисты и прочие злобные балаболки, кому вход на подобного рода мероприятия закрыт 😋", – поиздевалась над хейтерами Настасья и в хештеге указала любимый многими бренд – #saintlaurent.