Самбурская оправдалась за "позорный" наряд на ММКФ
Настасья появилась на кинофестивале, президентом которого является Никита Михалков, в обтягивающем с ног до головы черном блестящем костюме. На ногах у Самбурской были сапоги с прозрачными каблуками, в каких, по мнению пользователей Сети, обычно щеголяют стриптизерши.
Некоторые гости мероприятия заподозрили, что актриса перед красной дорожкой упала в лужу с нефтью. Другие сплетники предположили, что Настасья решила перевоплотиться в сексуальную женщину-кошку или в дамский вариант Бэтмена. Как бы то ни было, люди посчитали, что Самбурская выглядит комично, и виртуально ее освистали.
Судя по записи бывшей звезды "Универа" в Instagram, остановив свой выбор на этом наряде от кутюр, она желала добиться другого эффекта – восхитить и возбудить, но никак не насмешить.
"#ММКФ2017 Как все-таки обидно, что в нашей стране хороших фотографов по пальцам пересчитать, – посетовала Самбурская, надувшая губы из-за потока критики. – Сливают в прессу все самые невыгодные ракурсы. У меня не как у коровы зад, если что".
Поглядев в зеркало перед красной дорожкой, Настасья осталась очень довольна увиденным. "Вчера все такие красивые были, пока к фотографам в объектив не попали. Зато на телефон нормальное фото получилось", – отметила артистка и в качестве доказательства поделилась снимком, на котором она выглядит потрясающе.
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Самбурская подробно рассказала, из какого материала сделан этот шедевр дизайнерского искусства. "Костюм не из латекса или кожи, кто переживал, что мне жарко, это пайетки, мои диванные модельеры, стилисты и прочие злобные балаболки, кому вход на подобного рода мероприятия закрыт 😋", – поиздевалась над хейтерами Настасья и в хештеге указала любимый многими бренд – #saintlaurent.
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