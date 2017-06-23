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Самбурская оправдалась за "позорный" наряд на ММКФ

Настасья Самбурская. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Настасья Самбурская отличилась на красной дорожке церемонии открытия ММКФ. Журналисты и модные критики не оценили наряд звезды в стиле садо-мазо и назвали его "позорным". Актриса ответила обидчикам в Instagram.
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Настасья появилась на кинофестивале, президентом которого является Никита Михалков, в обтягивающем с ног до головы черном блестящем костюме. На ногах у Самбурской были сапоги с прозрачными каблуками, в каких, по мнению пользователей Сети, обычно щеголяют стриптизерши.

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Настасья Аниславовна Самбурская

Настасья Аниславовна Самбурская актриса театра и кино

Некоторые гости мероприятия заподозрили, что актриса перед красной дорожкой упала в лужу с нефтью. Другие сплетники предположили, что Настасья решила перевоплотиться в сексуальную женщину-кошку или в дамский вариант Бэтмена. Как бы то ни было, люди посчитали, что Самбурская выглядит комично, и виртуально ее освистали.

Судя по записи бывшей звезды "Универа" в Instagram, остановив свой выбор на этом наряде от кутюр, она желала добиться другого эффекта – восхитить и возбудить, но никак не насмешить.

"#ММКФ2017 Как все-таки обидно, что в нашей стране хороших фотографов по пальцам пересчитать, – посетовала Самбурская, надувшая губы из-за потока критики. – Сливают в прессу все самые невыгодные ракурсы. У меня не как у коровы зад, если что".

Поглядев в зеркало перед красной дорожкой, Настасья осталась очень довольна увиденным. "Вчера все такие красивые были, пока к фотографам в объектив не попали. Зато на телефон нормальное фото получилось", – отметила артистка и в качестве доказательства поделилась снимком, на котором она выглядит потрясающе.

Самбурская подробно рассказала, из какого материала сделан этот шедевр дизайнерского искусства. "Костюм не из латекса или кожи, кто переживал, что мне жарко, это пайетки, мои диванные модельеры, стилисты и прочие злобные балаболки, кому вход на подобного рода мероприятия закрыт 😋", – поиздевалась над хейтерами Настасья и в хештеге указала любимый многими бренд – #saintlaurent.

Автор: Елена Алешина23 июня 2017, 18:03
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Звезды удивили платьями на красной дорожке ММКФ

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