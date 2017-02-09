В России отменят горящие туры

В связи с непростой экономической ситуацией туроператоры все чаще отказываются от пакетов "все включено", предлагая своим клиентам менее рискованные варианты. Согласно статистике, продажи горящих путевок упали более чем на 90 %.

Если в 2013-2014 годах горящие путевки составляли порядка 20 % от всех продаж, то сегодня такие туры приобретают лишь единицы, сообщает "Коммерсант". Подобная ситуация сложилась на фоне экономического кризиса и временной приостановки авиасообщения с самыми востребованными среди россиян странами.

"Соответствующие запросы от клиентов остались, но подобрать по ним что-нибудь почти невозможно: стоимость тура, купленного за несколько дней до отправления, сейчас оказывается на 30-40% выше, чем в предварительной продаже, а не наоборот", – рассказал изданию сотрудник компании "ОнлайнТур" Игорь Блинов.

Горящие предложения становятся практически "неподъемными" для туроператоров в связи с неуклонным ростом валюты, который продолжался вплоть до ноября 2016 года. Важно не забывать, что путевка, которую вы приобрели буквально за считанные дни до вылета, всегда связана с рисками. И не только для туристического агентства.

Да, в случае отсутствия подходящего чартерного рейса на конкретную дату все расходы на авиаперелет берет на себя туристическая компания. Именно поэтому, к слову, сегодня на рынке практически не осталось выгодных предложений – компании просто не хотят рисковать. Определенные риски ложатся и на самих путешественников. Взять хотя бы медицинскую страховку: в предложениях "все включено" она, как правило, покроет весьма небольшую сумму на медицинское обслуживание.

И все же такой выгодный для путешественников демпинг на туристическом рынке может снова взять верх – уже в конце февраля высока вероятность восстановления авиасообщения с Египтом. Владельцы отелей уже подготовили для российских туроператоров выгодные предложения.