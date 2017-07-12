Как разорваться между работой и семьей

Проблема "разорваться на части" у женщин существует только потому, что в голове у каждой первой – гигантское количество стереотипов, социально одобряемых норм и глупых советов от "авторитетных личностей". Сидя на работе, вы испытываете чувство вины и думаете о детях, которым "недодаете внимания", а с другого бока вас гложет мысль, что вы плохо работаете. Вам надо то на утренник, то на больничный с ребенком, то к зубному. Вы приходите с работы обессилевшей, и на общение с младшим поколением уже не хватает энергии. В итоге чувствуете себя и плохой мамой, и плохим сотрудником. Перманентно живете с этим не проходящим чувством вины.

Но на самом деле вам не в чем себя винить. Во-первых, вы не должны "плясать" вокруг ребенка. Детоцентризм — ситуация, искусственно созданная в современном обществе. Ненормальная и нездоровая. Никогда, ни в какие времена, женщины не уделяли столько внимания детям, сколько сейчас. Не бросали работу в поле на три года, чтобы по первому требованию доставать грудь и кормить детку. Не покидали светских салонов, чтобы ходить на "развивашки" и часами выгуливать коляску. Никогда ни в каком социальном слое женщины не жертвовали собой, своими повседневными обязанностями, личной жизнью, светскими мероприятиями или работой по дому, чтобы быть прислугой при собственном ребенке.

Всегда была правильная иерархия, при которой ребенок естественным образом вписывался в жизнь семьи, социума, без "первых требований", многолетних декретных отпусков и плясок вокруг столика для кормления. Ни в крестьянских, ни в аристократических семьях маленькие дети за столом не баловались, кашей не плевались и не заставляли взрослых по часу уговаривать себя съесть ложечку за папу. Наоборот, с самых ранних лет дети пытались помогать родителям, перенимать правила взрослого мира. В шесть лет ребенок полол огород либо посещал светские мероприятия с родителями. В семь мог пасти корову. Полками командовали шестнадцатилетние офицеры. А четырнадцатилетние солдаты мастерски рубили врага.

Сегодняшние женщины активно пилят себя за "невнимание" к детям, при этом занимаются с ними в разы больше, чем матери всех великих людей, которых знала история. Только результат, как вы видите, не самый вдохновляющий. Множество семей распадается из-за неврозов и психозов декретного периода. А дети сплошь и рядом вырастают эгоцентричными, инфантильными и неумелыми, несмотря на все развивающие занятия и родительские вливания в "правильное" образование.

Всегда была правильная иерархия, при которой ребенок естественным образом вписывался в жизнь семьи, социума, без "первых требований", многолетних декретных отпусков и плясок вокруг столика для кормления.

Не разрывайтесь на части и не пытайтесь прыгнуть в ширину. Ваша первая задача – выстроить в голове правильную иерархию. Ваша социальная жизнь, ваши собственные интересы не должны быть пожертвованы в угоду ребенка. Эта позиция, повторюсь, нездорова, и результаты она дает крайне негативные. Но ее активно навязывают скучающие домохозяйки, часами просиживающие в социальных сетях.

Вся история человечества говорит, что задача семьи – встроить ребенка в социум, научить его приспосабливаться. А как ребенок может научиться этому приспособлению, если вокруг него все время пляшет мама? Вырастет капризный иждивенец, который будет уверен, что по первому требованию ему будет предоставлена "вкусносися". Что мы и наблюдаем последнее время.

Думаю, выводы вы можете сделать сами – вы или угождаете совершенно незнакомым вам, чужим, в общем-то, женщинам, которые навязывают вам свое мнение, или выстраиваете семейную жизнь так, чтобы все были на своих местах и адекватны.

Как работать и не уставать

Теперь к вопросу усталости от работы. Обычно "ноль энергии" к вечеру – показатель того, что вы своей работой недовольны. Возможно, она сама по себе вам удовольствия не доставляет. Кому-то, например, мало платят, кто-то находится в плохом коллективе, кому-то не нравится то, что приходится каждый день преодолевать огромное расстояние от дома до офиса и обратно. В таком случае возникает чувство, что на работу тратится усилий гораздо больше, нежели эта деятельность приносит в результате отдачи в виде денег и уважения в обществе. Такая ситуация морально истощает и физически выматывает. Задача в подобных случаях – найти такое приложение своих профессиональных усилий, чтобы сам процесс доставлял удовольствие, чтобы работа шла в состоянии потока, когда мозг полностью погружен в деятельность. В таком случае вы получаете удовлетворение и от самой работы, и от ее результата.

Обычно "ноль энергии" к вечеру – показатель того, что вы своей работой недовольны.



Если вы занимаетесь не тем, чем хотите, нужно пересматривать свою профессиональную сферу в поисках нового любимого дела, и интегрировать туда все имеющиеся навыки и умения. Если сама работа вас устраивает, но не нравится коллектив, мало платят, начальник постоянно придирается – меняйте компанию. Это не так сложно, как кажется. И опять же, один раз "выйдя из зоны комфорта", перетерпев, допустим, переезд в другой район или период поисков новой работы, вы навсегда вычеркнете из своего ежедневного существования изматывающие часы нахождения в токсичной обстановке.

А бывает и так, что работа вроде бы любимая, коллектив адекватный, платят хорошо. Но вы все равно устаете и выматываетесь. В таком случае вам нужно пересмотреть детали рабочих условий. Возможно, у вас шумное, плохо оборудованное рабочее место. Много раз моим клиентам помогала простейшая методика – сменить казенное кресло на дорогое, эргономичное. Сразу же прекращались головные боли, прострелы в спине, мучение от необходимости часами сидеть в неудобной позе.

Поищите мелочи, которые вас раздражают, и вложите деньги, чтобы их заменить. Подумайте, как обустроить свое пространство. Например, передвинуть стол, чтобы в лицо не бил свет. Повесить на дверь табличку "без стука не входить", либо вообще запереть на замок дверь и надеть наушники. Скучающие коллеги, которые постоянно заглядывают "на секундочку спросить", выбивают из состояния рабочего вдохновения очень надолго. И мало у кого хватает смелости в открытую пойти на конфликт и потребовать не мешать. А вот врезать в дверь замок и закрыть свой кабинет на ключ вы можете легко, не испытывая моральных сложностей.

Поищите мелочи, которые вас раздражают, и вложите деньги, чтобы их заменить.



Проведите небольшой анализ своей рабочей эргономики, посмотрите, что не так в плане условий вашего труда. И оптимизируйте свое рабочее место в соответствии с личными пожеланиями. Пусть это будут постепенные изменения, на которые уйдет несколько месяцев. Шаг за шагом вы преобразите свое рабочее пространство и будете трудиться в состоянии потока. И однажды поймаете себя на мысли, что уже не устаете так сильно. А работа приносит вам удовольствие.