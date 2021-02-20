Воющий на Луну голый Галкин объяснил свое поведение

Подписчики "Инстаграм" Максима Галкина предположили, что он воет на Луну на фоне ночного окна. Он протяжно исполнял композицию "Ду хаст" группы "Рамштэйн". При этом многим привиделось, что артист совершенно голый.
В своем микроблоге Максим Галкин опубликовал видеообращение с объяснением увиденного. Он показал фото, на котором предстал в том же виде, что и на том самом видео. Как выяснилось, пародист действительно был одет.
"Ребят, те, кто подумал, что я на последнем видео не одет… Вы чего, вообще, что ли?! Я полностью одет!" – рассказал Максим Галкин.
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