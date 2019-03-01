Старый гей сделал заявление о разрыве отношений с Медведевой

Канадский тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер опроверг сообщения о том, что фигуристка решила вернуться в Россию. Спортсменка готовится к чемпионату мира.

Информация не соответствует действительности – так прокомментировал тренер Евгении Медведевой данные западных СМИ. Телерадиокомпания Radio Canada со ссылкой на Associated Press сообщила, что 19-летняя спортсменка приняла решение продолжить карьеру в России. "Это выдуманная история, у нас все хорошо", – цитирует Брайана Орсера ТАСС.

На днях Федерация фигурного катания на коньках России утвердила состав сборной, которая поедет на чемпионат мира в Японии. В основной состав российской команды включены Софья Самодурова, Алина Загитова и Евгения Медведева. Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова стали запасными.

Медведева дважды становилась чемпионкой мира и Европы в 2016-2017 годах. Она серебряный призер Олимпиады 2018 года в Пхенчхане в одиночном катании и командных соревнованиях.

Евгения Медведева после Олимпиады ушла от своего тренера Этери Тутберидзе и переехала в Торонто, чтобы работать с Брайаном Орсером. В этом сезоне Медведева не попала в финал Гран-при, на чемпионате России заняла седьмое место. В состав сборной для участия в чемпионате Европы Медведева не попала. Однако в феврале выиграла в финале Кубка России, после чего ее включили в команду.