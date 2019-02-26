Медведеву и Туктамышеву выкинули в запас

Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева не вошли в состав нашей сборной, которая едет на чемпионат мира в Японию. Заявку огласила российская Федерация фигурного катания на коньках.

Кто из двух спортсменок – Евгения Медведева или Елизавета Туктамышева - станет третьей представительницей России в соревнованиях одиночниц? Этот вопрос занимает всех поклонников фигурного катания не только в нашей стране, но в Японии, где пройдет чемпионат мира.

Российская Федерация фигурного катания на коньках болельщиков удивила. Медведева и Туктамышева в заявку на ЧМ не попали. В Японию едет та же команда, которая была на европейском первенстве. В федерации торопились, так как 25 февраля был дедлайн на подачу заявки.

"После финала Кубка России времени для детального обсуждения состава практически не было. Однако нарушать сроки, установленные правилами ISU, мы не имеем права, поэтому заявочный состав, включая запасных, остался прежним. Регламент позволяет нам внести возможные изменения в основном составе до старта чемпионата мира", – сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. Чемпионат мира пройдет с 18 по 24 марта.

В Японию едут Станислава Константинова, Алина Загитова и Софья Самодурова. Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева – в запасе. Однако все еще может измениться, сказал Горшков. По его словам, заявка может быть отправлена в расширенном виде, а дальше "возможно что угодно — люди же могут травмироваться, например". Как будет объясняться замена спортсмена, записанного в основной состав, он не уточнил.

Медведева, несмотря на роль запасной, назвала свою главную цель на чемпионате мира. Фигуристка намерена предстать на соревнованиях в лучшей кондиции. По словам Евгении, она едет в Японию с мыслью о победе, пишет "Комсомольская правда".