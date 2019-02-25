Медведева раскрыла причину провала на Олимпиаде в Пхенчхане

Евгения Медведева раскрыла причину поражения на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Фигуристка призналась, что ей мешала травма.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о важности тренировок накануне прокатов. По словам фигуристки, это своего рода психологическое состязание – иногда победа приходит еще до старта.

"Задел для проката именно на тренировке. Психологический задел. Если ты перед носом своей соперницы берешь и прыгаешь три оборота, три, три, три, еще и еще, это действует. Она ведь точно понимает, что под включенную музыку ты вряд ли сорвешь программу", – поделилась Медведева.

Фигуристка также решилась назвать причину, по которой неудачно выступила на Олимпиаде в Пхенчхане. Журналисты заметили, что после прокатов, даже вне катка, Евгения прихрамывала. Спортсменка призналась, что травма очень мешала. "Конечно, помешала, к чему лукавить. Не отпускала…" – с грустью заметила Медведева в интервью порталу TeamRussia.

Фигуристка Евгения Медведева заняла первое место в женском одиночном катании в финале Кубка России в Великом Новгороде. По сумме короткой и произвольной программ она набрала 222,90 балла, напоминает НСН. Спортсменка в итоге отобралась на чемпионат мира, который пройдет в Японии.

Олимпийская чемпионка и четырехкратная победительница чемпионатов мира в танцах на льду Наталья Бестемьянова выразила надежду, что Медведева возрождается после череды неудач. По ее словам, спортсменка заслужила эту победу. Медведева прибавляет и стала очень красиво кататься, передает телеканал "360".