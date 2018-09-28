Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании

34-летняя американка выдвинула серьезные обвинения в совершенных против нее действиях сексуального характера футболистом Криштиану Роналду. Она заявила, что спортсмен изнасиловал ее еще девять лет назад.

Преступление происходило якобы в номере отеля в Лас-Вегасе. По словам предполагаемой потерпевшей, Роналду заплатил ей 375 тысяч долларов за молчание, а именно за то, чтобы она "не распространялась" о подробностях той ночи, передает немецкое издание Spiegel.