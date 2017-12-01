Юные хоккеисты устроили массовую драку на льду

Хоккейный матч между детскими командами перерос в массовую драку. Видео потасовки появилось в Сети.

На кадрах видно, как у ворот одной из команд начинается конфликт между маленькими игроками. Подоспевший судья, кажется, гасит страсти, но ненадолго. Буквально через несколько секунд после первой стычки начинается драка прямо в центре поля.

В ней принимают участие почти все хоккеисты, которые присутствовали на льду. Образуется огромная куча-мала, дерущихся долго не удается разнять. Ни один из них не обращает внимания на судью. Потасовка останавливается, только когда на лед выбегают тренеры команд. Они растаскивают своих воспитанников.