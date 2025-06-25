Пострадавший в Шереметьево мальчик проходит лечение в ДКЦ им. Рошаля в Подмосковье

Двухлетний Яздан, получивший тяжёлые травмы в результате нападения в аэропорту Шереметьево, проходит лечение в Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля в Красногорске. По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Московской области, состояние мальчика остаётся тяжёлым – он находится на искусственной вентиляции лёгких в отделении реанимации.

По словам главного врача ДКЦ им. Рошаля Татьяны Шаповаленко, у ребёнка диагностированы множественные переломы костей основания и свода черепа, а также небольшая субдуральная гематома.

«Сейчас мальчик находится в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких в состоянии медикаментозного сна. Основное лечение, которое сейчас применяется – это терапия, направленная на снятие отёка головного мозга. Плюс обезболивающая, антибактериальная и инфузионная терапия», – прокомментировала Татьяна Шаповаленко.

Инцидент произошёл в аэропорту Шереметьево, где мужчина в состоянии наркотического опьянения напал на двухлетнего ребенка. Правонарушитель был задержан на месте, а пострадавшего мальчика немедленно передали медикам. Детский омбудсмен по Подмосковью Ксения Мишонова сообщила, что отец мальчика выразил благодарность всем, кто откликнулся, и попросил лишь молиться за здоровье сына.

«Сейчас им ничего не нужно. [Отец мальчика] просто просит молиться за здоровье сына», — рассказала Ксения Мишонова.

ДКЦ им. Рошаля, открывшийся в 2024 году в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», является координационным медицинским учреждением детской помощи в Подмосковье. В клинике работают более 500 врачей и 800 человек среднего медперсонала. Учреждение оснащено современным медицинским оборудованием.

В клинике оборудована робот-ассистированная операционная с роботической системой Senhanse. Она позволяет проводить вмешательства с высокой точностью, минимальным повреждением тканей и кровопотерей, быстро восстанавливаться. Операционная Центра внутрисосудистой детской хирургии, работающая в ДКЦ им. Рошаля, оснащена одной из самых современных ангиографических установок в России. Технология позволяет, например, через 2-3-миллиметровый прокол на сосуде проводить сложные операции на сердце.

Центр специализируется на оказании помощи при критических состояниях и черепно-мозговых травмах, а также на хирургии высокой сложности. Лечение в нем проходят дети со всей России.