Москвичам напомнили о новых правилах посещения театров и концертов с 15 марта

С 15 марта в Москве вступают в силу новые правила посещения театров и концертов, которые были разработаны в рамках пилотного проекта.

Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин. Алексей Анатольевич отметил, что изменения касаются только тех площадок, которые находятся под контролем департамента.

Основная цель новых правил — повысить безопасность зрителей на культурных мероприятиях и бороться с недобросовестными практиками продажи билетов. Фурсин подчеркнул, что нововведения не должны негативно сказаться на комфорте посетителей. Все учреждения, участвующие в проекте, готовы к встрече зрителей и будут оперативно решать любые возникающие вопросы.

Согласно новым требованиям, при покупке билетов зрителям необходимо указывать данные одного из документов, список которых можно найти на официальном портале mos.ru. Для входа на мероприятие нужно будет предъявить оригинал документа, который входит в утвержденный перечень, вместе с билетами. Билеты можно будет приобрести через сервис "Мосбилет", что обеспечит удобство и доступность для всех желающих.

Первые мероприятия с новыми правилами пройдут 15 и 16 марта, и организаторы рекомендуют москвичам приходить в театры и концертные залы за 30–40 минут до начала представлений. Это позволит избежать ненужной спешки и подготовиться к проверке документов и билетов.