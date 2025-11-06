Ко Дню народного единства записано попурри "Музыка подружит нас" на 11 языках России и СНГ

Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Пятница 7 ноября

13:58В громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворот 12:51В чем разница между ленью и выгоранием – это знание поможет сохранить здоровье 12:08Врач-реабилитолог призвал россиян не терпеть боль – так организм дает важные сигналы 11:08Российская путешественница предупредила о представляющих опасность для туристов блюдах 09:34Названы самые популярные направления для отдыха на Новый год в России 08:33Народный вердикт: россияне выбрали лучшего производителя витамина D3 06:41Россияне назвали источник вдохновения в работе – мнения мужчин и женщин разделились 03:07Люди стали отдавать предпочтение бюджетной бытовой технике – исследование 00:23Мыльный раствор помогает обнаружить дома утечку газа – эксперт по ЖКХ 21:22Спортивные проекты Московской области масштабируют на федеральном уровне 20:35Нас обманывали: "залипать" в телефон перед сном можно – но есть один важный нюанс 19:34Ко Дню народного единства записано попурри "Музыка подружит нас" на 11 языках России и СНГ 19:32Зарплата за борщ и чистые носки: мужей в России хотят обязать платить женам 18:25Принц Гарри не против: Меган Маркл снова взялась за старое 17:15Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов 16:28Что будет, если каждое утро пить теплую воду с лимоном, медом и имбирем? 15:29Больничный по-новому: кто с 2026 года получит 100% зарплаты, а кто рискует остаться с копейками 14:1118-летнего спортсмена признали самым сексуальным мужчиной планеты 13:21Метеоролог сообщил о наступлении в Москве зимы уже на следующей неделе 12:02На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба – что это значит для человечества? 11:24Овечкин признан первым игроком в истории НХЛ, забившим 900 шайб 10:04Раскрыт простой и эффективный способ быстро заснуть при пробуждении ночью 08:37Россиян предупредили об опасности регулярного употребления мяса и молочки с антибиотиками 06:42Россиян предупредили о новой схеме мошенников с аккаунтами в сервисах продажи и аренды жилья 03:28Врач рассказал об особой опасности клубники для здоровья 00:27Ученые назвали способ восстановить зубную эмаль естественным путем 21:02РЖД изменили правила покупки билета в плацкарте: что нужно знать 20:29Древний "лайфхак" от Омара Хайяма: четыре строки, которые избавят от главного стресса современности 19:38Мясо, яйца и шоколад: доктор Мясников отменил строгие диеты и назвал 8 главных продуктов для здоровья 18:24Сердце колотится не зря: врач назвала главную опасность фильмов ужасов и кому их нельзя смотреть 17:42Кому досталось наследство Юрия Николаева: раскрыта последняя воля телеведущего 16:21Ешьте это каждый день: врач назвал главный продукт, который чистит сосуды после 40 лет 15:34Свадьба, в которую верили не все: Shaman и Екатерина Мизулина официально стали мужем и женой 14:40Нотариусы рассказали о самых частых причинах отказа россиян от своей недвижимости 13:09Чем хорош фен-выпрямитель Aero Straight 12:25Назван самый сексуальный мужчина 2025 года – победитель считает свое признание абсурдом 10:53Средиземноморская диета признала эффективной при лечении синдрома раздраженного кишечника 09:32Что делать, если соседи на дают спать по ночам – ответила юрист 09:04Специалист предупредила об опасности долгого использования разделочных досок на кухне 06:12Что нельзя делать 5 ноября в Яков день – приметы, обычаи и традиции 03:19Эксперт по недвижимости назвал цену самой дешевой однушки в Москве 00:27Почему женщины чаще становятся "эмоциональными лидерами" в семье? 21:06Срочно: после продолжительной болезни ушел из жизни Николаев 18:31Адвокат назвал способ борьбы с соседями-любителями накапливать хлам в квартире 16:48Врач предупредила об опасных последствиях позднего ужина 14:24Выявлен эффективный способ облегчить боль в коленях без лекарств 14:01В Подмосковье вручили награды ко Дню народного единства 12:16Юрист раскрыл способ вернуть деньги после аннулирования жилищной сделки 10:07День народного единства: что мы на самом деле празднуем 4 ноября? 06:49Что нельзя делать 4 ноября в день Осенней Казанской – приметы и поверья
Ко Дню народного единства записано попурри "Музыка подружит нас" на 11 языках России и СНГ

Ко Дню народного единства записано попурри "Музыка подружит нас" на 11 языках России и СНГ
2087

Алиса Супронова – уникальная певица и автор более 20 песен, которые охватывают патриотическую, духовную и лирическую тематики.

Ее голос стал символом единства и культурного многообразия, а творчество — мостом между различными народами. Супронова поет более чем на 40 языках, включая такие редкие, как бурятский и якутский, а также более распространенные, например, арабский и испанский. Ее песни находят отклик в сердцах людей по всему миру.

Попурри "Музыка подружит нас"

К Дню народного единства Алиса представила свое новое попурри "Музыка подружит нас", в котором звучат мелодии на 11 языках России и стран СНГ. Этот проект стал настоящим культурным событием, подчеркивающим важность взаимопонимания и единства между народами. Каждая нота попурри наполнена глубоким смыслом и призывом к дружбе, что делает его особенно актуальным в наше время, когда мир сталкивается с различными вызовами.

Многоязычие как способ понимания

Алиса не просто исполняет песни на разных языках — она погружается в их изучение. Она говорит, понимает и читает более чем на 10 языках, среди которых чеченский, калмыцкий, киргизский и якутский. Для неё каждый язык — это не только средство общения, но и уникальная культура с богатой историей. Супронова начинает изучение языка с алфавита, углубляясь в фонетику и грамматику, чтобы не просто воспроизводить звуки, а действительно чувствовать и понимать культуру каждого народа. Это позволяет ей создавать музыку, которая резонирует с душами людей.

Влияние музыки на общество

Творчество Алисы Супроновой имеет значительное социальное значение. Музыка обладает уникальной способностью объединять людей, стирать границы и преодолевать предвзятости. В условиях глобализации и культурных изменений её песни становятся важным инструментом для укрепления связей между этническими группами. Супронова активно участвует в мероприятиях, направленных на поддержку единства, проводя концерты в многонациональных регионах России и за ее пределами. Ее творчество вдохновляет людей на диалог и сотрудничество.

Алиса Супронова — это не просто певица; она — голос, который объединяет народы. Ее попурри "Музыка подружит нас" является ярким примером того, как искусство может служить средством для укрепления связей между культурами. В мире, где часто возникают конфликты и недопонимания, ее музыка напоминает о важности единства и взаимопомощи. Алиса продолжает вдохновлять людей на создание гармонии через музыку, показывая, что истинная сила искусства заключается в его способности соединять сердца и умы.

6 ноября 2025, 19:34
Фото: Алиса Супронова
Дни.ру✓ Надежный источник

Спортивные проекты Московской области масштабируют на федеральном уровне

Спортивные проекты Московской области масштабируют на федеральном уровне
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания Совета по развитию физкультуры и спорта представил президенту России Владимиру Путину два инновационных спортивных проекта региона. "Первое, что мы сделали — оцифровали все спортивные объекты.

В Подмосковье вручили награды ко Дню народного единства

В Подмосковье вручили награды ко Дню народного единства
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные и региональные награды жителям региона в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню народного единства. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства. "Президент регулярно говорит о тех ценностях, которые нас объединяют — это наша страна, наши семьи, наши традиции", — подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Проект "Сделано в Москве" помогает развивать веганскую индустрию столицы

Проект "Сделано в Москве" помогает развивать веганскую индустрию столицы
Проект "Сделано в Москве" активно способствует развитию веганской индустрии в столице, предлагая разнообразные продукты растительного происхождения. В преддверии Международного дня вегана инициатива представляет ассортимент местных брендов, которые помогают удовлетворить потребности в белке и микроэлементах.

Губернатор Подмосковья посетил семью военнослужащих СВО в Волоколамске

Губернатор Подмосковья посетил семью военнослужащих СВО в Волоколамске
Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил семью участников специальной военной операции в Волоколамском городском округе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы подмосковного правительства. "Я приехал поприветствовать нашего героя.

Подмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациям

Подмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациям
Московская область представлена в финале XII Всероссийской туристской премии "Маршрут года". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального Министерства культуры и туризма Конкурс проводится в соответствии с задачами национального проекта "Туризм и гостеприимство".

