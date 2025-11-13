Служба безопасности Украины (СБУ) сделала громкое заявление о предотвращении покушения на жизнь известного украинского активиста и ветерана войны Тодора Пановского.

Это событие привлекло внимание общественности не только из-за его серьезности, но и из-за предполагаемой связи с экс-депутатом Госдумы России Магомедом Гаджиевым, который был признан иностранным агентом в России. По словам Пановского, за этой попыткой покушения стоит агентурная сеть, имеющая связи с Гаджиевым.

Активист сообщил, что уголовное дело по факту покушения (номер 22025000000000936) уже открыто, и расследование находится под контролем СБУ.

Инцидент произошел в преддверии судебного заседания по делу Гаджиева. Пановский рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником украинских силовых структур и предложил встретиться. Однако после проверки выяснилось, что такой человек не существует. Это насторожило активиста, и он обратился в СБУ. В результате оперативники задержали подозреваемого во время организованной встречи, что подтвердило серьезность угрозы.

Пановский также акцентировал внимание на том, что ситуация с Гаджиевым является показательной: несмотря на открытое уголовное дело в Украине (номер 757/34451/24-к, Печерский суд Киева), бывший депутат продолжает жить за границей — в таких странах, как Монако и Майами.

Активист подчеркнул важность привлечения Гаджиева к ответственности как значимого шага для Украины. Он считает, что это станет примером для европейских стран в вопросах взаимодействия с теми, кто причастен к разжиганию конфликта и военным преступлениям. По мнению Пановского, необходимо более активно работать над международной правозащитной системой, чтобы обеспечить наказание для виновных.

Кроме того, Пановский раскритиковал некоторых украинских адвокатов и судей, которые, по его словам, затягивают процесс рассмотрения дела, позволяя Гаджиеву избежать наказания. Это подчеркивает проблему внутренней правовой системы и необходимость реформирования судебной власти в стране для более эффективного правосудия.