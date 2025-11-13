Мошенники не оставляют Долину в покое Тесты Диброва заметили в непристойном виде Игры Сонник

8 часов сна – это против нашей природы: выяснилось, сколько на самом деле спали наши предки В громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворот Срочно: после продолжительной болезни ушел из жизни Николаев Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов

Четверг 13 ноября

22:37Самойлова в слезах вышла на связь и шокировала заявлением: Моя жизнь мне не принадлежит 21:09Экс-депутата Магомеда Гаджиева обвиняют в организации заказного убийства 18:09Ходченкова впервые откровенно рассказала о причинах неудавшейся карьеры в Голливуде 16:37Эксперт перечислил все скрытые расходы при покупке квартиры 15:44С Бородиной приключился ужасный инцидент – попала на деньги сразу после важной покупки 14:12Овсянка, яйца или йогурт? Назван самый полезный завтрак – ответ вас удивит 12:58"Срочно набрать вес и бросить аспирин": Доктор Мясников разрушил 6 главных мифов о здоровье после 60 11:43Картошка полезнее авокадо? Неожиданный рейтинг продуктов для борьбы с вечной усталостью 10:15Никому не доверяет: раскрыта тайная причина, по которой Меладзе постоянно возвращается в Россию 09:09Сколько ей заплатили? Лариса Долина унизилась до хита Инстасамки 08:35"Признак мошенничества": ЦБ обозначил самую опасную операцию с деньгами, которую вы делаете каждый день 06:13Диетологи назвали 3 утренние ошибки, которые блокируют сжигание жира – вторую совершают все 03:49Врачи разрешили пить алкоголь? Разбираем вирусный миф, в который все поверили 00:40Один неверный шаг 13 ноября может стоить благополучия: главный запрет дня, о котором все забыли 21:50Россияне массово заинтересовались одним направлением для путешествия на Новый год 21:02Сын Ефремова откровенно рассказал о переживаниях из-за взаимоотношений с отцом 20:11Гузеева прервала молчание после громкого обвинения в афере с виллами на Бали 17:26Сделано заявление о новом романе Бузовой: В ее личной жизни сейчас все хорошо 16:45Певица Слава решила продать несколько квартир в Москве после озвученного диагноза 15:50Виторган готовится к мести от сына Собчак: Это чудо вырастет 14:13"Пять минут, пять минут": ТЕСТ по кинонаследию Людмилы Гурченко 12:31Шутки кончились: Диброву грозит реальный срок за выходку с ширинкой 12:31Наследие под контролем: как Москва следит за состоянием памятников старины 12:21В каких столичных театрах покажут спектакли о Щелкунчике 11:15Горечь во рту и вечная усталость: 7 тихих симптомов перегруженной печени, которые нельзя игнорировать 10:28Абсурдная трагедия: мужчина умер по-настоящему, пока полгода доказывал, что он жив 09:38"Смирительная рубашка и галоперидол": Милонов вынес приговор Диброву за скандал с ширинкой 08:30Врачи были неправы: ученые доказали, что кофе не вредит, а защищает сердце 06:28Джигану – три месяца на слезы, Оксане – вся империя: Самойлова раскрыла детали развода 03:57От легкой усталости до риска инсульта: что недосып делает с вашим телом за 3 дня, месяц и год 00:37Увидели синицу 12 ноября? 3 вещи, которые нельзя делать, чтобы не спугнуть денежную удачу 22:0751-летний Марат Башаров сенсационно заявил о неизлечимом заболевании 21:46Недостаток сна резко повышает риск получения травмы во время бега – исследование 20:21Пугачеву предостерегли от совершения роковой ошибки: Будут последствия 19:12Пережившая трагедию Седокова спровоцировала слухи о романе с футболистом "Спартака" 17:02Директор Диброва бросился спасать втянутого в скандал ведущего: Все немного в шоке 15:35Фигуристка Медведева объявила о своей помолвке 13:46Побег, которому нет конца: критик Соседов слил новое тайное убежище Пугачевой 12:51Янковский и Борисов впервые вместе: они сыграют гениев, бросивших вызов Европе 12:12"Жизнь в обмен на молчание": Ларисе Долиной угрожают убийством из-за скандальной квартиры 11:11"Ширинка нараспашку": пошел ли Дмитрий Дибров вразнос после тяжелого развода? 10:25Тело разрушается изнутри, а вы вините усталость: 5 "красных флагов", что ваш обмен веществ на нуле 09:19Золотая клетка за 163 миллиона: как щедрый подарок Пугачевой превратился в ловушку для ее внука 08:20Что делать, если соседи шумят после 23:00? Пошаговая инструкция от юриста 06:35Дожить до 150 лет? Китайские ученые заявили, что это станет реальностью уже скоро 03:25Дело не в калориях: вот что на самом деле мешает вам сжигать жир 00:1811 ноября – опасный день: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не навлечь беду в дом 21:52Синоптик пообещала теплую погоду в середине недели в Москве 20:43Похожего на Диброва человека застукали в неглиже на закрытой вечеринке для взрослых 19:41Появившаяся на сцене в откровенном наряде Серябкина произвела настоящий фурор
Экс-депутата Магомеда Гаджиева обвиняют в организации заказного убийства

Экс-депутата Магомеда Гаджиева обвиняют в организации заказного убийства
164

Служба безопасности Украины (СБУ) сделала громкое заявление о предотвращении покушения на жизнь известного украинского активиста и ветерана войны Тодора Пановского.

Это событие привлекло внимание общественности не только из-за его серьезности, но и из-за предполагаемой связи с экс-депутатом Госдумы России Магомедом Гаджиевым, который был признан иностранным агентом в России. По словам Пановского, за этой попыткой покушения стоит агентурная сеть, имеющая связи с Гаджиевым.

Активист сообщил, что уголовное дело по факту покушения (номер 22025000000000936) уже открыто, и расследование находится под контролем СБУ.

Инцидент произошел в преддверии судебного заседания по делу Гаджиева. Пановский рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником украинских силовых структур и предложил встретиться. Однако после проверки выяснилось, что такой человек не существует. Это насторожило активиста, и он обратился в СБУ. В результате оперативники задержали подозреваемого во время организованной встречи, что подтвердило серьезность угрозы.

Пановский также акцентировал внимание на том, что ситуация с Гаджиевым является показательной: несмотря на открытое уголовное дело в Украине (номер 757/34451/24-к, Печерский суд Киева), бывший депутат продолжает жить за границей — в таких странах, как Монако и Майами.

Активист подчеркнул важность привлечения Гаджиева к ответственности как значимого шага для Украины. Он считает, что это станет примером для европейских стран в вопросах взаимодействия с теми, кто причастен к разжиганию конфликта и военным преступлениям. По мнению Пановского, необходимо более активно работать над международной правозащитной системой, чтобы обеспечить наказание для виновных.

Кроме того, Пановский раскритиковал некоторых украинских адвокатов и судей, которые, по его словам, затягивают процесс рассмотрения дела, позволяя Гаджиеву избежать наказания. Это подчеркивает проблему внутренней правовой системы и необходимость реформирования судебной власти в стране для более эффективного правосудия.

Шоу-бизнес в Telegram

13 ноября 2025, 21:09
Фото: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Gazeta.ru✓ Надежный источник

