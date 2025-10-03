В Подмосковье утвердили приоритеты "Единой России" до 2026 года

Форум подмосковного отделения "Единой России" определил ключевые направления работы партии на предстоящий трехлетний период. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области.

Губернатор региона Андрей Воробьев, выступая на мероприятии, акцентировал важность единства в текущей политической ситуации.

"Сейчас, в этот сложный момент, нам как никогда необходимо, объединившись, быть по-прежнему единой Россией", — заявил он.

По информации пресс-службы подмосковного правительства, в работе форума участвовали депутаты различных уровней, главы муниципалитетов и участники спецоперации.

Исполнение Народной программы стало центральной темой обсуждения. Как уточнил секретарь подмосковной "Единой России", спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, программа реализована на 90%, а оставшиеся и новые инициативы будут финансироваться из бюджета следующего трехлетнего цикла.

Особое внимание уделено поддержке участников специальной военной операции. В рамках партийной работы организована адресная помощь их семьям, а также содействие в трудоустройстве демобилизованных военнослужащих в органы власти.

В настоящее время в числе народных избранников, которые работают в Подмосковье, 16 человек – это бойцы, вернувшиеся с передовой. В дополнение к партийной программе, в регионе активно реализуется президентская "Время героев" и региональная "Герои Подмосковья" – участники СВО могут пройти обучение для последующей работы в муниципалитетах и на госслужбе в соответствии с задачами национального проекта "Кадры".

В 2026 году в Московской области ожидаются выборные кампании различного уровня, в которых смогут принять участие более 6,1 млн зарегистрированных избирателей.