В Подмосковье утвердили приоритеты "Единой России" до 2026 года

Вскрылась крупная задолженность Баскова Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Лента новостей

Пятница 3 октября

18:23В Подмосковье утвердили приоритеты "Единой России" до 2026 года 18:17Исследователи открыли скрытый механизм контроля аппетита 17:14Появление Кейт Миддлтон на публике после длительной борьбы с болезнью произвело фурор 15:25Эксперт указала россиянкам на отталкивающие мужчин элементы в маникюре 14:29Элегантность вместо обыденности: 10 головных уборов, которые заменят вам вязаную шапку этой осенью 13:41Головные боли и проблемы со сном: как пережить магнитные бури октября 12:27В солдатской форме на красную дорожку: Глеб Калюжный приехал на премьеру фильма прямо из армии 11:22Тест ко Дню рождения Сергея Есенина: откуда эти строки? 10:36Пить или не пить: нужен ли осенью витамин D – отвечает эксперт 09:42Не пропустите эти грандиозные события: астрологи назвали октябрь "месяцем перемен" 08:37Уши как зеркало здоровья: что они могут рассказать о вашем организме? 06:09Анжела Перл назвала три знака зодиака, которым сказочно повезет в октябре 2025 года 03:11Мечтаете о самом преданном друге? Кинологи назвали 8 идеальных пород-компаньонов 00:28День Ветров: что строжайше запрещено делать 3 октября, чтобы не "выдуло" удачу и здоровье 21:02Туроператор раскрыла самые эффективные лайфхаки для экономии на отпуске 20:41На производственном объединении "Маяк" запустили установку по остекловыванию радиоактивных отходов 19:49Названы регионы России с перспективой снижения цен на жилье 18:32Ученые признали недостаток жидкости в организме скрытой причиной утренней усталости 16:51Диспетчерский центр "Химкинского водоканала" перешел на новый стандарт работы 16:21Дженнифер Лопес без макияжа попала под шквал критики: Нет ничего настоящего 15:19Люди в браке чувствуют себя здоровее и счастливее одиноких — исследование 14:46Богатство из бабушкиного серванта: какие советские статуэтки сегодня на вес золота? 13:30Формула здоровья: какие витамины усиливают действие друг друга, а какие лучше не принимать вместе 12:51Секрет счастья в отношениях, который знали древние: мудрость Эпиктета, способная спасти любой союз 11:47Эта зона тела кричит о вашем возрасте громче, чем лицо: вот как ей помочь 10:45Когда тиран – она: 10 скрытых признаков, что женщина вас психологически разрушает 09:02Научная фантастика стала реальностью: человеческий эмбрион впервые получен из клетки кожи 08:26Не нужно считать овец: этот простой способ поможет крепко спать всю ночь 06:17Вселенная выбрала троих: каким знакам Зодиака октябрь принесет тотальный успех и денежный прорыв 03:40Где на пенсии дышится легко: 7 городов России для здоровья и душевного покоя 00:18Именно так надо начать день 2 октября, чтобы обрести здоровье и богатство на весь год 23:20Поправки в закон о медицинском страховании ослабят контроль за качеством лечения — эксперты 21:05Ученые: Ходьба формирует у людей восприятие окружающих звуков 20:11Терапевт назвал нут доступным средством для профилактики рака кишечника 19:1358-летняя Памела Андерсон вышла в свет с рыжими волосами на Неделе моды в Париже 17:38Не просто витамины, а инновационная нутрицевтика: врач Карина Аврамова рассказала о тонкостях производства компании "Авивир" 17:36Билан обошел Лазарева и Гагарину в рейтинге самых привлекательных артистов у россиян 16:30"Это клевета": NL International готовит волну исков в защиту своей репутации 16:00Физические нагрузки помогают справиться с постковидным синдромом – исследование 13:29Гороскоп от Тамары Глоба на октябрь 2025 года 13:24Цветы-вампиры: 5 популярных растений, которые крадут энергию вашего дома по фэншуй 12:25Начните благодарить за все, и жизнь изменится в лучшую сторону 12:09Секрет стилиста: 10 модных вещей, которые выглядят дороже, если купить их на размер больше 11:24Секреты идеального борща: как последовательность ингредиентов сохраняет цвет и текстуру 11:14Народный вердикт: какую воду россияне на самом деле считают лучшей? 10:56Ни в коем случае нельзя есть бананы: 5 групп людей, которым стоит быть осторожнее с этим фруктом 10:23Как синий цвет экранов смартфонов влияет на здоровье? 10:08Мудрость Омара Хайяма: почему лучше не выбирать жену, с которой можно жить? 09:39Забытые сокровища Disney: 5 мультфильмов для борьбы с осенней хандрой 08:55Стоимость этих книг СССР доходит до 5 миллионов рублей, проверьте свою библиотеку
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В Подмосковье утвердили приоритеты "Единой России" до 2026 года

В Подмосковье утвердили приоритеты "Единой России" до 2026 года
92

Форум подмосковного отделения "Единой России" определил ключевые направления работы партии на предстоящий трехлетний период. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области.

Губернатор региона Андрей Воробьев, выступая на мероприятии, акцентировал важность единства в текущей политической ситуации.

"Сейчас, в этот сложный момент, нам как никогда необходимо, объединившись, быть по-прежнему единой Россией", — заявил он.

По информации пресс-службы подмосковного правительства, в работе форума участвовали депутаты различных уровней, главы муниципалитетов и участники спецоперации.

Исполнение Народной программы стало центральной темой обсуждения. Как уточнил секретарь подмосковной "Единой России", спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, программа реализована на 90%, а оставшиеся и новые инициативы будут финансироваться из бюджета следующего трехлетнего цикла.

Особое внимание уделено поддержке участников специальной военной операции. В рамках партийной работы организована адресная помощь их семьям, а также содействие в трудоустройстве демобилизованных военнослужащих в органы власти.

В настоящее время в числе народных избранников, которые работают в Подмосковье, 16 человек – это бойцы, вернувшиеся с передовой. В дополнение к партийной программе, в регионе активно реализуется президентская "Время героев" и региональная "Герои Подмосковья" – участники СВО могут пройти обучение для последующей работы в муниципалитетах и на госслужбе в соответствии с задачами национального проекта "Кадры".

В 2026 году в Московской области ожидаются выборные кампании различного уровня, в которых смогут принять участие более 6,1 млн зарегистрированных избирателей.

Шоу-бизнес в Telegram

3 октября 2025, 18:23
Фото: Екатерина Агеева
Дни.ру✓ Надежный источник

На производственном объединении "Маяк" запустили установку по остекловыванию радиоактивных отходов

На производственном объединении "Маяк" запустили установку по остекловыванию радиоактивных отходов
Объявлено о запуске новой электропечи на производственном объединении "Маяк", предназначенной для остекловывания радиоактивных отходов. Это важное событие направлено на повышение эффективности обращения с высокоактивными материалами и улучшение экологической безопасности. Электропечь ЭП-250/6 была разработана и установлена специалистами "Маяка".

Диспетчерский центр "Химкинского водоканала" перешел на новый стандарт работы

Диспетчерский центр "Химкинского водоканала" перешел на новый стандарт работы
"Химкинский водоканал" перевел свой единый диспетчерский центр на новый региональный стандарт работы в соответствии с задачами национального проекта "Экономика данных". Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. В сообщении сказано, что глава региона Андрей Воробьев сегодня посетил обновленный центр.

Поправки в закон о медицинском страховании ослабят контроль за качеством лечения — эксперты

Поправки в закон о медицинском страховании ослабят контроль за качеством лечения — эксперты
Изменения в законодательстве, касающиеся обязательного медицинского страхования (ОМС), вызывают серьезные опасения среди пациентских организаций и экспертов в области здравоохранения. Минздрав готовит изменения в систему обязательного медицинского страхования.

Фестиваль к 165-летию Чехова пройдет в Подмосковье

Фестиваль к 165-летию Чехова пройдет в Подмосковье
В Химкинском драматическом театре "Наш дом" 1 октября состоится Всероссийский фестиваль "Русские классики. К 165-летию А.П. Чехова. Метаморфозы-2025". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минкульта Московской области. Как сообщили в областном ведомстве, центральным событием станет показ спектакля-конструктора "Метаморфозы.

Андрей Воробьев рассказал о создании комплексной системы поддержки участников СВО в Подмосковье

Андрей Воробьев рассказал о создании комплексной системы поддержки участников СВО в Подмосковье
В Московской области действует более 30 региональных мер поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев на расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий. "Мы заинтересованы в том, чтобы все было удобно, чтобы и семьи, и наши герои, которые вернулись из зоны СВО, могли получать причитающиеся выплаты проактивно", – подчеркнул Воробьев.

Выбор читателей

02/10ЧтвИменно так надо начать день 2 октября, чтобы обрести здоровье и богатство на весь год 02/10ЧтвДженнифер Лопес без макияжа попала под шквал критики: Нет ничего настоящего 02/10ЧтвВселенная выбрала троих: каким знакам Зодиака октябрь принесет тотальный успех и денежный прорыв 01/10СрдТерапевт назвал нут доступным средством для профилактики рака кишечника 02/10ЧтвНаучная фантастика стала реальностью: человеческий эмбрион впервые получен из клетки кожи 03/10ПтнАнжела Перл назвала три знака зодиака, которым сказочно повезет в октябре 2025 года