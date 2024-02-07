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Среда 7 февраля

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Московские коммунальщики работают в усиленном режиме из-за снегопада

Московские коммунальщики работают в усиленном режиме из-за снегопада
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Автомобилистов попросили воздержаться от поездок на личном транспорте.

Снегопад будет идти в столице до конца дня, в ближайшие часы его интенсивность не уменьшится. Коммунальная техника приступила к очередному этапу уборки, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в уборке задействовали необходимое количество техники, а также бригады ручной уборки, дворников и технику столичных инженерных компаний. Особое внимание уделено пешеходным зонам, тротуарам, подходам к станциями метро, железнодорожным платформам и другой транспортной инфраструктуре, а также объектам социальной сферы.

Фото: Авилов Александр/Агентство "Москва"

Столичных автомобилистов попросили воздержаться от использования личного транспорта. Если это невозможно – проявлять внимательность на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб.

Москвичей предупредили о возможных сильных порывах ветра и метели. Горожанам нужно быть аккуратными на дорогах и тротуарах. Не рекомендуется укрываться под деревьями и парковать под ними автомобили, сообщается на портале mos.ru.

По прогнозам синоптиков, высота сугробов в столице может составить 58 сантиметров.

7 февраля 2024, 18:22
Фото: Тихонова Пелагия/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

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