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Пятница 13 декабря

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Музей героизма на ВДНХ даст возможность людям познакомиться с современными героями

Музей героизма на ВДНХ даст возможность людям познакомиться с современными героями
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На ВДНХ появился Музей героизма, благодаря которому жители и гости столицы смогут познакомиться с современными героями, ежедневно совершающими подвиги ради блага нашей страны. Об этом рассказал начальник пожарно-спасательного отряда №216 ГКУ "ПСЦ" Иван Потеруха в интервью Агентству городских новостей "Москва".

Потеруха выразил гордость за реализацию проекта создания первого Музея героизма в России и поделился своими впечатлениями от посещения выставки. Он подчеркнул важность того, что музей помогает не только молодежи, но и всем посетителям проникнуться духом патриотизма, узнавая о людях разных профессий, которые своими повседневными усилиями совершают настоящие подвиги.

Кроме того, он отметил, что экспозиция музея может мотивировать работников различных сфер на достижение новых высот в профессиональной деятельности. По мнению Потерухи, посещение музея способно пробудить у каждого осознание важности своего труда и понимание того, что каждый человек способен стать героем для своей страны, честно исполняя свои обязанности.

Спасатель также отметил, что героизм заключается в постоянной работе над собой, которая приносит пользу людям, городу Москве и ее жителям. С опытом работы в пожарной охране более 40 лет, Иван уверен, что успех в его профессии требует каждодневного самосовершенствования, формирования сильной команды и передачи опыта молодым специалистам, чтобы в критический момент каждый был готов оказать необходимую помощь.

Музей героизма начал свою работу 9 декабря в павильоне №59 "Зерно" на ВДНХ. Экспозиция занимает около 1000 квадратных метров и делится на три крупных раздела: "Становление героя", "Путь воина" и "Подвиг", последний из которых является самым масштабным.

Шоу-бизнес в Telegram

13 декабря 2024, 17:33
Фото: mskagency.ru
Агентство городских новостей "Москва"✓ Надежный источник

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