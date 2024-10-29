Как малайский медвежонок провел первый день в Московском зоопарке

Первый день малайского медвежонка в Московском зоопарке стал настоящим событием как для сотрудников, так и для посетителей. Малыш прибыл в свой новый дом ближе к вечеру, уставший после долгого путешествия.

С первых минут он проявил небольшую тревогу, исследуя свою новую среду обитания. Киперы решили не торопить события и дали ей время, чтобы адаптироваться к новым условиям.

Спустя примерно час медвежонок успокоился и начал проявлять интерес к окружающему. В этот момент он получил свой первый ужин в Москве.

Рацион был тщательно подобран: молочная смесь для выкармливания щенков и пюре из тыквы, манго и банана. Кормление проходило из бутылочки, что добавляло процессу особую милоту. Малыш с удовольствием поел, продемонстрировав, что несмотря на стресс от переезда, он готов принимать новую пищу.

Сотрудники зоопарка остались рядом с медвежонком в первую ночь, обеспечивая ему комфорт и безопасность. Уставший от дороги, малыш быстро уснул, погрузившись в крепкий и спокойный сон. Это время стало важным этапом в его жизни — он начал привязываться к своим новым опекунам и осваивать пространство в вольере.

В течение следующего дня медвежонок продолжал знакомиться с киперами и окружающей средой. Каждое новое впечатление было для него захватывающим: звуки, запахи и даже яркие цвета стали частью его нового мира. Сотрудники зоопарка тщательно следят за его состоянием, чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность.