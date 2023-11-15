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Среда 15 ноября

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Предал мать ради лучшей жизни: пожилую россиянку обманули и бросили в чужой стране

Предал мать ради лучшей жизни: пожилую россиянку обманули и бросили в чужой стране
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История о бессовестном предательстве уже разлетелась по всей стране. Сейчас к делу подключился консул и неравнодушные волонтеры.

73-летнюю женщину сын оставил на крыльце российского посольства в Мексике и уехал. История шокировала всех, кто узнал о ней. Сейчас при помощи консула и волонтеров брошенную пенсионерку разместили в гостинице. Она смогла встретить с врачом и наконец-то нормально отдохнуть. Об этом сообщает RT.

Оказалось, что немолодая дама стала жертвой обмана. Сын и его супруга вынудили немолодую родственницу продать имущество. В 2022 году семья приехала, как пишет Ura.ru, в Мексику. Мужчине с женой удалось попасть в США по специальной программе для беженцев. Места для матери не нашлось. Ее оставили у дверей российского посольства, словно ненужную вещь.

Канал 360 уточняет, что у брошенной женщины на территории России не осталось родственников. Сын помогать матери категорически отказывается. Решается вопрос о ее размещении на родине. По предварительной информации, пенсионерка хочет снять жилье в Воронеже.

15 ноября 2023, 08:40
Пожилая женщина. Фото: © Alexander Legky/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
РИА Новости• Требует проверки

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