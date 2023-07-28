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Пятница 28 июля

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На сайте Московского урбанфорума открылась страница парка "Зарядье"

На сайте Московского урбанфорума открылась страница парка "Зарядье"
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На площадке пройдет более 800 мероприятий.

Страница парка "Зарядье" доступна по ссылке на сайте Московского урбанистического форума. На площадке пройдут сотни культурных, развлекательных и спортивных мероприятий, а также деловая программа "Москва-2030. Город, устремленный в будущее".

В дни Урбанфорума гости "Зарядья" побывают на концертах и спектаклях, поучаствуют в конкурсах и мастер классах с известными коучами. Посетители смогут заняться живописью, создадут картины с помощью кофе.

В парке разместятся десятки тематических пространств, посвященных развитию города. Запланированы мероприятия и для детей.

Вход на все площадки свободный. Для некоторых мероприятий нужна предварительная регистрация, которая скоро откроется на сайте.

Московский урбанистический форум продлится с С 1 августа по 10 сентября. Площадки разместятся в Гостином Дворе, парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники" и Центральном выставочном зале "Манеж". Ознакомиться с программой Урбанфорума и узнать больше о мероприятиях можно на официальном сайте.

28 июля 2023, 17:26
Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Московский урбанистический форум✓ Надежный источник

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