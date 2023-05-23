Москвичам расскажут о выгодном и безопасном вложении сбережений

В столице пройдет день финансовой грамотности, посвященный инвестированию.



Мероприятие организовал Департамент финансов Москвы совместно с партнерами. Практикующие специалисты проведут лекции, мастер-классы и финансовые консультации.

"Жители смогут приобрести зеленые облигации Москвы для населения — надежный и выгодный инструмент, который подойдет новичкам. Узнать о нем подробнее можно будет в рамках дня финансовой грамотности 1 июня", – сообщила министр столичного правительства, глава Департамента финансов Елена Зяббарова.

Москвичам расскажут об инструментах накопления и приумножения капитала, главных ошибках начинающих инвесторов, помогут распознать мошенников. Гости смогут получить налоговые консультации от столичного УФНС.

День финансовой грамотности пройдет на базе Центра культур НИУ ВШЭ на Покровском бульваре. Начало в 14:00. Для участия нужно предварительно зарегистрироваться.

Те, у кого нет возможности прийти на мероприятие, могут принять участие в вебинаре об инвестициях. Он пройдет 15 июня с 14:00.

Департамент финансов проводит дни финансовой грамотности несколько раз в год. Мероприятия проходят в разных районах. Участие принимают органы исполнительной власти Москвы, представители Мосбиржи, Банка России и другие партнеры.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил о запуске новой программы поддержки предпринимателей в сфере культуры. Благодаря проекту в городе появятся новые творческие кружки, тренинги, лекции и курсы. Прием заявок продлится до 15 июня.