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Вторник 18 апреля

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Подмосковные хирурги спасли пациентку с опухолью мозга

Подмосковные хирурги спасли пациентку с опухолью мозга
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В больницу поступила подмосковной Коломны поступила женщина 40 лет с жалобами на постоянные головные боли, головокружения и повышенное давление. В ходе обследования врачи обнаружили в мозгу пациентки новообразование, сообщает телеканал 360.

Операцию проводили через височный доступ с помощью специального микроскопа. В результате операции хирурги удалили образование диаметром около 6 см, которое росло из оболочек головного мозга, пишут "Вести Подмосковья". Пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы.

18 апреля 2023, 13:20
Фото: Bulkin Sergey / news.ru via Global Look Press / www.globallookpress.com

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