Подходит под любую начинку: рецепт вкуснейшего йоркширского пуддинга от Марины Юдашкиной

Жена модельера Валентина Юдашкина поделилась домашним рецептом йоркширского пуддинга.

Жена модельера Валентина Юдашкина поделилась необычным для нашей страны рецептом — йоркширским пуддингом. Это рецепт несладких булочек из Северной Англии, подаваемых к воскресному обеду. Марина Юдашкина рассказала, как готовит булочка она.

Ингредиенты

Молоко — 200 мл.

Мука — 200 гр.

Яйца — 4 шт.

Подсолнечное масло — 1 ч.л. в формочку.

Соль, сахар — щепотка.

Жена Валентина Юдашкина добавляет, что для приготовления еще понадобится глубокая чаша и формочки для запекания.

Способ Приготовления

Для начала необходимо взбить в глубокой чаше 4 яйца. В чашу наливаем молоко и перемешиваем. Затем необходимо добавить муку, щепотку соли и сахара. Теперь главная задача — перемешать тесто так, чтобы не было комочков.

На дно формочек для запекания наливаем по чайной ложке подсолнечного масла и отправляем в духовку на 15 минут, чтобы подогреть. Как только масло станет горячим, в формы до середины наливаем тесто.

Запекать йоркширский пуддинг нужно при температуре 190 градусов 20 минут. Булочки получаются очень мягкими. Марина Юдашкина советует поклонникам попробовать разные начинки, подойдут любые.

Приятного аппетита!