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Подходит под любую начинку: рецепт вкуснейшего йоркширского пуддинга от Марины Юдашкиной

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Жена модельера Валентина Юдашкина поделилась домашним рецептом йоркширского пуддинга.

Жена модельера Валентина Юдашкина поделилась необычным для нашей страны рецептом — йоркширским пуддингом. Это рецепт несладких булочек из Северной Англии, подаваемых к воскресному обеду. Марина Юдашкина рассказала, как готовит булочка она.

Ингредиенты

Молоко — 200 мл.

Мука — 200 гр.

Яйца — 4 шт.

Подсолнечное масло — 1 ч.л. в формочку.

Соль, сахар — щепотка.

Жена Валентина Юдашкина добавляет, что для приготовления еще понадобится глубокая чаша и формочки для запекания.

Способ Приготовления

Для начала необходимо взбить в глубокой чаше 4 яйца. В чашу наливаем молоко и перемешиваем. Затем необходимо добавить муку, щепотку соли и сахара. Теперь главная задача — перемешать тесто так, чтобы не было комочков.

На дно формочек для запекания наливаем по чайной ложке подсолнечного масла и отправляем в духовку на 15 минут, чтобы подогреть. Как только масло станет горячим, в формы до середины наливаем тесто.

Запекать йоркширский пуддинг нужно при температуре 190 градусов 20 минут. Булочки получаются очень мягкими. Марина Юдашкина советует поклонникам попробовать разные начинки, подойдут любые.

Приятного аппетита!

19 февраля 2023, 20:20
Валентин и Марина Юдашкины. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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