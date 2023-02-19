Подходит под любую начинку: рецепт вкуснейшего йоркширского пуддинга от Марины Юдашкиной

Жена модельера Валентина Юдашкина поделилась необычным для нашей страны рецептом — йоркширским пуддингом. Это рецепт несладких булочек из Северной Англии, подаваемых к воскресному обеду. Марина Юдашкина рассказала, как готовит булочка она.
Ингредиенты
Молоко — 200 мл.
Мука — 200 гр.
Яйца — 4 шт.
Подсолнечное масло — 1 ч.л. в формочку.
Соль, сахар — щепотка.
Жена Валентина Юдашкина добавляет, что для приготовления еще понадобится глубокая чаша и формочки для запекания.
Способ Приготовления
Для начала необходимо взбить в глубокой чаше 4 яйца. В чашу наливаем молоко и перемешиваем. Затем необходимо добавить муку, щепотку соли и сахара. Теперь главная задача — перемешать тесто так, чтобы не было комочков.
На дно формочек для запекания наливаем по чайной ложке подсолнечного масла и отправляем в духовку на 15 минут, чтобы подогреть. Как только масло станет горячим, в формы до середины наливаем тесто.
Запекать йоркширский пуддинг нужно при температуре 190 градусов 20 минут. Булочки получаются очень мягкими. Марина Юдашкина советует поклонникам попробовать разные начинки, подойдут любые.
Приятного аппетита!