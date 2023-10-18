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Пищевая отрасль России подверглась информационной атаке из-за рубежа?

Пищевая отрасль России подверглась информационной атаке из-за рубежа?
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Недавно в городе Курган разразился скандал. В сосисках бренда "Вязанка", выпускаемых компанией "Стародворские колбасы", будто бы нашли коготь крысы. Интернет и телевидение тут же обрушились на бренд с обвинениями. А затем быстренько удалили их со своих сайтов, поскольку Роспотребнадзор, проведя детальное исследование, не нашел подтверждения информационной бомбе. А теперь давайте вместе подумаем, кому был важен скандал.

ДНК ГРЫЗУНОВ НЕ ОБНАРУЖЕНО

«Крысиная» история началась в Кургане, где гражданин Борис П. обратился в городской суд с иском к компании «Стародворские колбасы» по факту приобретения продукции «ненадлежащего качества». В качестве доказательства он приложил фото надломанной сосиски и непонятного предмета, воткнутого в нее.

«К делу подключились серьезные проверяющие люди из Роспотребнадзора, которые ничего предосудительного в продукции ЗАО «Стародворские колбасы» не нашли, – пишет журнал «Профиль». – Да и не могло быть по-другому: каждый, кто хоть немного знаком с современным мясным производством, знает, сколько степеней санитарной защиты задействованы на предприятиях и какие высокие стандарты качества сегодня приняты в отрасли. А те, кто не знаком, только посмотрев на консистенцию сосиски, могут понять, что крупных предметов в ней не может быть».

Плановая проверка производителя мясных продуктов Роспотребнадзором состоялась в июне 2023 года. Результаты исследования полную безопасность предприятия, в том числе по программе по недопущению вредителей на производстве и санитарно-гигиеническим нормам.

«В свою очередь, ФГБУ «ВНИИЗЖ» (Федеральный центр охраны здоровья животных – «КП») также провело исследование сосисок производства «Стародворских колбас» на ДНК грызунов, результат оказался отрицательным, информация о данной проверке была размещена на сайте ФГБУ «ВНИИЗЖ» и Центрального аппарата Россельхознадзора. В результате получилось, как в старом анекдоте – ложечки нашли, но осадочек остался», – резюмирует «Профиль».

В ДУХЕ ЦИПСО

Итак, выяснилось, что скандал не стоит и выеденного яйца. Теперь вопрос: кому это было выгодно?

Самая банальная версия – конкуренты. Все мы помним, как 90-е годы бизнес активно использовал государство в корпоративных войнах. Высыпал грузчик ведро какой-нибудь гадости на конвейер, контролирующие органы проверили продукцию, производство приостановлено. Производство конкурентов выросло…

Но, кажется, что это не тот случай. «Стародворские колбасы», которые входят в компанию «Аби» – широко известный в стране производитель. В портфеле Аби такие бренды, как «Вязанка», «Горячая штучка», «Стародворье», «Баварушка» и «Ядрена Копоть». А еще «Аби» открыла для потребителя совершенно новые виды продукции, в которых сочетаются сразу несколько кулинарных изделий – «бульмени», «чебупели», «бельмеши» и даже «чебупицца», которые стали кулинарным хитом.

В 2022 году объем экспорта предприятия вырос на 21%. Компания обладает международными сертификатами, которые подтверждают качество и безопасность экспортируемой продукции. Сейчас поставки осуществляются в более чем 10 стран. Мясными продуктами компании сегодня активно интересуются в ОАЭ, Вьетнаме, Королевстве Саудовская Аравия и Китае.

Мы к чему это рассказали? Показываем, что перед нами на самом деле мощное, наукоемкое предприятие. Считается одним из крупнейших налогоплательщиков Владимирской области. В 2022 году объем выплаченных налогов в бюджет государства был выше 6,3 млрд руб. В компании работают почти 12 тыс. человек, причем не только жителей Владимирской, но и соседних областей – Ивановской, Костромской, Ярославской и Нижегородской. А в данной ситуации никто не озаботился подготовкой реального компромата.

«Тут поневоле вспомнишь деятельность скандальной структуры – украинского ЦИПСО, который постоянно применяет все более новые изощренные формы и инструменты в психологической войне с нашей страной. Где гарантия, что подобные информационные вбросы не часть их операций, направленных в том числе на стратегическую для страны пищевую отрасль? Согласитесь, никто такую гарантию сегодня дать не может. А стало быть, все эти вбросы, направленные против стратегической отрасли, вполне могут быть задуманы далеко за пределами России, хотя и исполнены руками наших граждан. Есть над чем подумать», – резюмирует «Профиль».

Оригинал публикации

18 октября 2023, 19:28
Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Globallookpress.com
"Комсомольская правда"✓ Надежный источник

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