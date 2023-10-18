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Среда 18 октября

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Юрист порекомендовал узнавать об источнике дохода при просьбе дать в долг

Юрист порекомендовал узнавать об источнике дохода при просьбе дать в долг
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Юрист Александр Хаминский дал ценный совет, который с высокой степенью вероятностью пригодится каждому человеку. Специалист призвал россиян, которые испытывают неудобство, когда их просят дать в долг определенную сумму денег, интересоваться, за счет каких источников они будут возвращены.

Хаминский подчеркнул, что неубедительный ответ вполне является весомой причиной для отказа. В том случае, если заемщик будет слишком настойчив, можно предложить включить в договор займа пункт о том, что вас убедили в наличии источника возврата, отмечает телеканал "360".

18 октября 2023, 13:17
Фото: Pixabay.com
Общественная служба новостей✓ Надежный источник

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