Как выбрать арбуз правильно – советы Роспотребнадзора

Роспотребнадзор представил рекомендации на тему покупки арбуза. Сейчас они особенно актуальны. Интернет-издание "Подмосковье сегодня" передает, что с этого месяца в Московской области стартовал период торговли бахчевыми культурами. Аналогичная ситуация сложилась и во многих других регионах России.

Итак, как выбрать арбуз правильно, найти спелый и сладкий плод среди множества вариантов? Важно оценить ягоду визуально. У нее должна быть гладкая переливающаяся корка, а также сухие усик и плодоножка.

При покупке арбуз стоит немного сдавить в руках для проверки. Если услышали хруст — это хороший знак. В таком случае плод наверняка зрелый, передает слова Роспотребнадзора сайт "Вести Подмосковья". Также у вкусного арбуза есть сбоку желтое или белое пятнышко, но маленькое или среднего размера. Ягоды с крупными отметинами нам не подходят.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области заявили, что цены на сезонное лакомство устанавливают от 50 руб./кг. В дальнейшем в регионе прогнозируется более низкая стоимость арбузов. Об этом сообщает "Радио 1".