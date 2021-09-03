В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности

В российской столице и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Такое решение приняли из-за порывистого ветра.
По информации телеканала "360", предупреждение продлится до раннего утра воскресенья. Стоит отметить, что желтый уровень опасности означает, что погодные условия могут нанести существенный вред.
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