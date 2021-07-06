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Общество
Екатерина Гордон заявила, что парк "Дракино" будет работать во благо детей

Екатерина Гордон заявила, что парк "Дракино" будет работать во благо детей

Юрист, общественный деятель, кандидат в депутаты от Серпуховского округа Екатерина Гордон заявила, что парк "Дракино" должен работать, и в этом поддержку окажет АНО "Центр прогресса Бокса".
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Напомним, Росимущество передало некоммерческой организации "Центр прогресса Бокса" все обязательства по функционированию парка-отеля на 11 месяцев.

Недвижимость в виде туристического комплекса "Дракино" в Серпуховском районе была изъята государством как имущество осужденного экс-главы района Александра Шестуна. Для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу рекреационной зоны отдыха, "Центр прогресса Бокса" должен взять на себя организационные и финансовые обязательства.

"Я как кандидат от Серпуховского округа обещаю жителям разобраться в ситуации и сделать все, чтобы парк в первую очередь служил детям, а не бизнесу!" – подчеркнула Екатерина Гордон.

Среди запланированных работ – восстановление полноценной работы парка "Дракино", обеспечение социальной доступности для особых категорий посетителей. Будет организован заезд и расселение на отдых кадетов и детей-инвалидов.

Все посетители парка получат возможность бесплатно пользоваться посещением пляжа в "Дракино", условия для отдыхающих будут пересмотрены и улучшены.

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Кадр youtube.com
Автор: 6 июля 2021, 17:12 Источник: RT ✓ Надежный источник

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