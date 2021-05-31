Россия продлит запрет на полеты в Турцию

Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня. Об этом сообщили представители российского оперативного штаба по коронавирусу.
По данным СМИ, причиной ограничений по-прежнему является напряжённая эпидемиологическая ситуация. Однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в стране снизился прирост новых случаев заражения и выразил надежду, что полёты будут возобновлены в ближайшее время, сообщает "Общественная служба новостей".
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