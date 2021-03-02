Некоторые россияне получат право на дополнительный отпуск

Члены Совета Федерации предложили ввести льготы для россиян, которые ухаживают за родственниками с первой группой инвалидности. Согласно проекту, эта категория граждан получит право на дополнительный отпуск в две недели за свой счет.
Эксперты Института законодательства положительно оценили идею Совфеда. Вместе с этим они порекомендовали увеличить список категорий граждан, которым положены льготы. Важно и установить четкие критерии для определения лиц, требующих хода.
Как передает URA.ru, сегодня на дополнительные отпуска могут рассчитывать одинокие матери и отцы, а также родители двух и более детей в возрасте до 14 лет. Льгота предоставляется по письменному заявлению работника.
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