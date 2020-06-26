Вдова сына Хрущева ответила на слухи о его самоубийстве

Валентина Голенко, вдова ученого Сергея Хрущева, сына советского лидера Никиты Хрущева, опровергла версию о самоубийстве супруга. Она назвала ее порождением сплетен и заявила, что тот умер по естественным причинам. Голенко добавила, что в последние два года Хрущев болел.

Напомним, что тело Сергея Хрущева нашли 18 июня. О смерти ученого сообщил его друг. Поскольку у Хрущева было зафиксировано ранение головы, полиция рассматривает в том числе версию о самоубийстве.



