Названа самая популярная среди россиян книга

Серия книг о приключениях юного волшебника Гарри Поттера остается самой популярной среди россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования спроса на книги в нашей стране.
Выяснилось, что произведения Джоан Роулинг чаще всего ищут в Сети. На втором месте оказались книги "короля ужасов" Стивена Кинга. Примечательно, что интерес к Гарри Поттеру с середины мая по середину июня вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
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