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Общество

Запои, криминал и побои: что происходит в России на карантине

Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Вот уже вторую неделю россияне живут в режиме самоизоляции. Однако далеко не все занимаются в это время онлайн-обучением, кулинарией и ничегонеделанием. 
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Как рассказал "Дни.ру" главный врач клиники Маршака Дмитрий Вашкин, число наркоманов, обратившихся за помощью к специалистам, выросло в пять раз, а количество проданного алкоголя – почти в два раза. Почему это происходит, и чем может обернуться изоляция для россиян?

"Самоизоляция, повышенный контроль за гражданами и закрытие парков и детских площадок привело к тому, что столичные наркоманы остались без привычной дозы, ведь "закладки" в большинстве случаев оставлялись дилерами в парках и на детских площадках. Передвигаться по городу стало опять же небезопасно, кругом полиция. Наркозависимые оказались в настоящей карантиновой ловушке", – говорит эксперт.

Фото: Pascal Deloche / GODONG/www.globallookpress.com

Буквально через несколько дней после ввода режима ЧС к наркологам стали обращаться родители подростков: там и "ломки", и "психозы", и суицидальные намерения на фоне внезапной отмены. "Героиновая и метадоновая зависимость отличается тем, что эти наркотики нельзя чем-то заменить, их нужно употреблять ежедневно, иначе наркоману будет плохо. Поэтому те, кто плотно сидит, начали сами искать помощи у врачей – снять "ломку" можно только специальными препаратами. Но и тут произошло непредвиденное – в Москве стала невозможна бесплатная детоксикация и госпитализация! Все это приведет к тому, что наркоманы будут идти на криминал, чтобы добыть дозу, возрастет и количество суицидов "на отходняках", – говорит врач.

Второй неутешительный прогноз Дмитрия Вашкина касается алкоголизма. По его словам, особенно трудно придется владельцам мелкого и среднего бизнеса. Многие уже столкнулись с финансовыми потерями и ушли в запой. Продажи алкоголя в магазинах увеличились более чем на 40 процентов. Люди снимают стресс спиртным. Однако они не понимают, что алкоголь еще больше отбирает их ресурс, который стоило бы поберечь для времени, когда карантин закончится.

Нарколог отмечает, что против введения моратория на продажу алкоголя, но приветствует "финскую систему" алко-продаж. "В Финляндии невозможно купить спиртное в супермаркете, – поясняет Вашкин. –  Оно продается только в специальных точках, которых немного. То есть, чтобы купить бутылку вина, приходится ехать куда-то за тридцать километров. И человек просто решает "да ну его, обойдусь".

Фото: Bernhard Classen/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Очевидным результатом длительной изоляции нарколог называет и вспышку домашнего насилия. Во многих странах ее уже отметили и даже создали специальные центры для женщин, которые столкнулись с жестоким обращением. "Семейные скандалы происходят еще и потому, что мы отвыкли долго быть вместе, да еще и в четырех стенах. Обычно даже в выходные куда-то идем, развлекаемся, а тут – домашний арест. А если в доме еще и полно закупленного заранее алкоголя, последствия могут самыми непредсказуемыми. Я лично наблюдаю, сколько людей стало снова пить на скамейках у подъездов домов – стоят компаниями, все с бутылками, вроде бы и тусуются, и режим не нарушают", – добавляет он.

Эксперт также прогнозирует резкий скачок суицидов в апреле. Он призывает россиян минимизировать употребление алкоголя на карантине, чтобы не просто самоизолироваться, но и самосохраниться. 

9 апреля 2020, 04:17

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