Внучка публично подняла на смех Лукашенко

16-летняя внучка лидера Белоруссии приняла участие в конкурсе "Мисс лицей БГУ". Согласно условиям мероприятия, девочка должна была рассказать о себе в видеовизитке. Она решила быть оригинальной и начала с шутки про своего деда – Александра Лукашенко.
"Когда смотрюсь в зеркало, то вижу себя. Но многим людям кажется, что это кто-то другой", – сказала Анастасия. Ее слова сопроводили четыре фотографии президента республики.
Также конкурсантке нужно было показать свои таланты. Девочка сыграла на фортепиано вместе с младшей сестрой Дарьей. В итоге она заняла второе место, получив титул "вице-мисс".
Лукашенко начала обучение в лицее Белорусского государственного университета в 2019 году. Она поступила в гуманитарный класс, чтобы изучить обществоведение и английский язык.
Напомним, что Анастасия – дочь председателя Президентского спортивного клуба Дмитрия Лукашенко. Всего у лидера Белоруссии семь внуков.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Виктория sexy girl? Как по Вашему?
В россии могут легализовать проституцию...
Цветы бесполезный подарок?
Одиночество- <цензура>!
Цветы - подарок или самый простое решение под праздник
И кто такая Лиона? Ваше мнение.
Я тоже хотела бы замуж за Путина!.
Дискриминация азиатов
Алла Львовна Пугачева, с праздником!
Сало кушать или нет? Тут есть звёздные диетологи?