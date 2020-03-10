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Общество

Внучка публично подняла на смех Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС
Анастасия Лукашенко, внучка белорусского лидера, пошутила про деда на конкурсе лицея. Зрители в зале наградили девочку аплодисментами.
прочитано 238 раз

16-летняя внучка лидера Белоруссии приняла участие в конкурсе "Мисс лицей БГУ". Согласно условиям мероприятия, девочка должна была рассказать о себе в видеовизитке. Она решила быть оригинальной и начала с шутки про своего деда – Александра Лукашенко.

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"Когда смотрюсь в зеркало, то вижу себя. Но многим людям кажется, что это кто-то другой", – сказала Анастасия. Ее слова сопроводили четыре фотографии президента республики.

Также конкурсантке нужно было показать свои таланты. Девочка сыграла на фортепиано вместе с младшей сестрой Дарьей. В итоге она заняла второе место, получив титул "вице-мисс".

Лукашенко начала обучение в лицее Белорусского государственного университета в 2019 году. Она поступила в гуманитарный класс, чтобы изучить обществоведение и английский язык.

Напомним, что Анастасия – дочь председателя Президентского спортивного клуба Дмитрия Лукашенко. Всего у лидера Белоруссии семь внуков.

Автор: 10 марта 2020, 11:11

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