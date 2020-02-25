Россиянин сбросил укусившую его собаку с пятого этажа

Житель Красноярска выбросил собаку из окна, расположенного на пятом этаже многоквартирного дома. Псу породы тойтерьер едва удалось выжить, сообщает телеканал "360".
ЧП случилось на улице 60 лет Октября, и о нем сразу заговорили в социальных сетях. Очевидцы запечатлели, как зверь рухнул в снег и какое-то время лежал, но вскоре поднялся. Позже виновник произошедшего рассказал, что решил наказать укусившее его животное. За собакой ухаживают ветеринары.
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