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Общество
Развод с женой грозит бизнесмену из Подмосковья тюрьмой

Развод с женой грозит бизнесмену из Подмосковья тюрьмой

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Предприниматель Василий Мартяхин и его супруга 15 лет жили в счастливом браке. Гибель общего сына разрушила теплые семейные отношения. Мирного расставания с женой не получилось: через суд она забрала себе большую часть имущества и совместного бизнеса. Но на этом история не закончилась. В марте 2020 года Мартяхин с удивлением узнал, что является подозреваемым в деле о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
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С теперь уже бывшей супругой Василий Мартяхин поженились в 1999 году. Тесть Геннадий Матвеев позвал в бизнес: у него был небольшой торговый павильон в подмосковном Нахабино.

Дело шло хорошо. Маленький павильон разросся до магазина. Собственником бизнеса был тесть, но все дела по управлению бизнесом он доверил зятю и выписал на него генеральную доверенность.

После рождения сына в 2000 году супруги продолжили расширять бизнес. На участке рядом с магазином построили новое здание. Супруга Мартяхина хотела открыть салон красоты. Семья казалось крепкой и счастливой. В 2010 году родился второй сын.

Все изменилось летом 2014 года. Старший сын получил в подарок скутер, но кататься по городу родители запретили. Мальчика отправили в деревню под Весьегонск. Тестю Василий наказывал: пусть внук катается в сторону леса, но в город его не пускать.

Тесть же, по словам предпринимателя, регулярно прикладывался к бутылке и за внуком не следил. 29 июня 2014 году Василию сообщили о гибели старшего сына.

Начались следственные мероприятия и заседания. Во время одной из таких поездок тесть пожаловался Василию на проблемы с сердцем и предложил ему переписать фирму на дочь. Мужчина не стал возражать.

В декабре 2014 года тесть продает свой бизнес. Два участка земли с капитальными строениями с 1 января 2015 года перешли в собственность супруги Василия Мартяхина.

"Мы на нее открыли ИП, она выписала мне генеральную доверенность, и бизнес заработал в прежнем порядке", – рассказал предприниматель порталу "Ридус".

Василий Мартяхин. Фото: Александр Родионов/ridus.ru

Но прежними отношения в семье уже не были. Супруги часто ругались, обвиняли друг друга в гибели сына. В июне 2015 года они поехали отмечать день рождения жены в ту самую деревню. Василий не смог совладать с эмоциями, когда один из гостей высказался по поводу гибели сына. После этого предприниматель перестал появляться в Нахабино и жил в Москве на съемной квартире. Стало ясно – семью не сохранить.

Нужно было решать с бизнесом. Василий предложил заниматься всеми делами за 30% от дохода. Все остальное – супруге и тестю.

"Мне ответили, что оставят меня без штанов"", – говорит мужчина.

По его словам, еще до развода тесть с женой решили подсуетиться. В августе 2015 года они через суд расторгают договоры купли-продажи – бизнес снова переходит к тестю. Апелляция признала решение Красногорского городского суда незаконным – собственность вернулась к супруге Василия.

Сдаваться родственники были не намерены. Они подали три исковых заявления и потребовали: признать сделку притворной и что подпись тестя – поддельная. При этом на остальных документов, включая регпалату, расписался он. Договор на второе здание решили расторгнуть якобы потому, что тесть – Геннадий Матвеев – не отдавал отчет в своих действиях.

Дело рассматривал Красногорский городской суд. Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила, что Матвеев был вменяемым и отдавал отчет в своих действиях. Почерковедческая экспертиза показала, что в договоре купли-продажи подпись принадлежит неустановленному лицу, но на решение суда данный факт не повлиял. Суд отказал в удовлетворении исков.

Представитель Василия Мартяхина в суде, юрист Олег Маслов объясняет, что заявление о госрегистрации подписано Геннадием Матвеевым, он заплатил госпошлину и получил лично документы на руки после регистрации сделки.

"Что свидетельствует о том, что ему достоверно было известно, что подпись на договоре ему не принадлежит, но от исполнения сделки он не отказался и недействительной не объявил", – говорит он.

Но история только начиналась. Весной 2017 года Красногорский горсуд признал сделку купли-продажи недействительной. А в декабре Василия вызвали в красногорский отдел по борьбе с экономическими преступлениями.

Оказалось, что тесть подал заявление по статье 327 – подделка подписи. Василий объяснил суть дела – вопросов к нему не было. В апреле 2019 года суд разделил имущество.

Мартяхину досталась доля поменьше. Из-за разницы в цене и раздела собственности предприниматель получил около 15 миллионов рублей, рассказывает его представитель Олег Маслов.

Торговые здания, которые супруги делили в суде. Фото: ridus.ru

После этого бизнесмена вновь вызывают в следственное управление относительно дела по статье 327. Мартяхин и его адвокат приходят с судебными решениями. Назначается новая почерковедческая экспертиза – Василию присваивают статус свидетеля, а дело приостанавливают.

Осенью 2020 года к мужчине приезжает полиция и с разрешения судьи проводят обыск. Оперативников интересовали свободные образцы почерка. Обыск с разрешения судьи, ищут свободные образцы почерка. В итоге изъяли пару документов. После этого – тишина.

А в марте 2020-го Мартяхин узнает, что теперь проходит по делу в качестве подозреваемого. "Оказывается, в феврале 2020 года замначальника Следственного управления УМВД России по городу Красногорск Гулюк Е. В. возобновила дело, переквалифицировала его на 159-ю статью, часть 4-ю (мошенничество в особо крупных размерах), и я уже там прохожу подозреваемым!" – недоумевает предприниматель.

Сложившуюся ситуация представитель бизнесмена Олег Маслов называет парадоксальной. "В соответствии с решениями Красногорского суда об отказе в оспаривании сделок купли-продажи спорного имущества заявления Геннадия Матвеева о наличии в действиях Василия Мартяхина, предусмотренных частью 2-й 327-й статьи и частью 4-й 159-й статьи, являются заведомо ложными доносами с целью перевести спор о недвижимости из гражданско-правового спора в область уголовного права", – объясняет юрист.

Фрагмент судебного решения. Фото: ridus.ru

Действия следователей из СУ Красногорского ОМВД Маслов назвал предвзятыми и необъективными. Он уверен: дело Мартяхина пытаются сфабриковать с целью пересмотреть решение о разделе имущества. Юрист указывает на игрорирование положений стать 90 УПК. Маслов напомнил, что возобновление уголовного дела и его переквалификация на стать 159 части 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) произошло вскоре после вступления в силу решения суда о разделе имущества.

По словам Маслова, бывшие тесть и жена Василия Мартяхина в настоящее время получают солидные доходы от использования общего имущества супругов. Юрист не исключил, что в действиях следствия в отношении его клиента есть коррупционная составляющая. Кроме того, он указал на полное отсутствие контроля прокуратуры Красногорска за действиями следственных органов.

Назначенные следователем новые почерковедческую и психиатрическую экспертизы проводят те же эксперты, что ранее.

"Однако теперь они принимают кардинально противоположные решения: подпись подделал мой доверитель, а его тесть – Матвеев – на момент совершения сделки не отдавал себе отчета в своих действиях", – удивляется Маслов.

Юрист не исключает, что под Новый год Мартяхину предъявят обвинение и быстро отправят дело в суд. По его словам, адвокат бизнесмена ходил к следователю, но ознакомиться с документами ему не дали.

Если суд признает Мартяхина виновным, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Журналисты не смогли связаться с бывшей женой предпринимателя. На звонки и СМС она не отвечает.

Автор: 30 ноября 2020, 16:04 Источник: "Ридус" ✓ Надежный источник

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