Москвичей предупредили о резком похолодании

28 января Москве и Московской области почти весь день будет идти снег.
Синоптики сообщили, что москвичей и гостей столицы ожидает похолодание. Днем столбик термометра опустится до минус пяти градусов. Также будет небольшое усиление ветра с порывами до десяти метров в секунду, пишет "Экспресс газета".
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