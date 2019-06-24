В подмосковной школе выдают аттестаты по гороскопу

В одном из учебных заведений Красногорска выпускникам выдают аттестаты, руководствуясь их знаком зодиака. Об этом рассказала мать одного из учащихся.

Она отметила, что документ об образовании скоро получат Раки. После этого придет черед Львов, Дев, Весов и так далее, сообщает НСН.