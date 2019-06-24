Один из создателей рок-н-ролла скончался в возрасте 100 лет

Один из создателей рок-н-ролла Дэйв Бартоломью скончался в больнице Нового Орлеана на 101-м году жизни. Печальную новость сообщил сын исполнителя.

Дэйв Бартоломью сотрудничал с такими известными музыкантами, как Чак Берри и Фетс Домино. Вместе они написали песни Blue Mondау, I’m Walkin', The Fat Man. В 1991 году имя артиста было увековечено в Зале славы рок-н-ролла, передает телеканал "360".