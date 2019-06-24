Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве

В понедельник, 24 июня, в Москве воздух прогреется до +26. Однако ночью температура опустится до +10, сообщает Гидрометцентр.
Днем ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба. Осадков не ожидается.
В Подмосковье погода будет более теплой – столбики термометров поднимутся до +28. В ночное время температура понизится до +7...+12, передает "Вечерняя Москва".
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