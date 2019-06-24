Путин набрал 300 баллов на ЕГЭ

В городе Северске Томской области учащийся гимназии Александр Путин набрал 300 баллов по трем предметам на Едином государственном экзамене. Высокие результаты школьник показал на математике, русском языке и физике. В сентябре он планирует поступить в МФТИ, сообщает НСН.
Ученик готовился к итоговой аттестации без помощи репетиторов. После занятий молодой человек регулярно читал образовательные сайты. В интервью Lenta.ru Александр заявил, что ЕГЭ не является объективным способом оценки знаний учащихся. "Недостаток ЕГЭ именно в том, что тебе может попасться то, что ты знаешь, а другому попадется именно то, что он не успел повторить, но знать он может намного больше тебя и получит меньшие баллы, чем ты", – отметил выпускник.
Молодой человек подтвердил, что после публикации результатов многие связали его успех с известной фамилией. Александр Путин напомнил, что все ответы проверяются в зашифрованном виде, и эксперты не знают имен и фамилий выпускников, передает телеканал "360".
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