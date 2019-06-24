Аудиоверсия статей и бесконечные видео: новое на "Дни.ру"
Плеер для воспроизведения текста новостей появился на сайте в середине июня. Статьи озвучиваются автоматически через 5-10 минут после публикации.
Аудиоплеер открывается и в мобильной версии, и при просмотре страницы на компьютере. Озвучивается текст с помощью технологий Яндекса. Сервис работает в тестовом режиме.
Под каждым материалом на нашем сайте появился плеер с интересными видео от агенства Ruptly. Ролики на самые неожиданные темы из разных уголков планеты – специально для читателей "Дни.ру".
Преимущества этого плеера в том, что вы можете смотреть интересные видео один за другим практически бесконечно. Никто из редакции все истории за один подход пересмотреть не смог.
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