Москвичам пообещали ливни и резкое похолодание

Синоптики прогнозируют переменчивую погоду в столице на этой неделе. В понедельник, четверг и пятницу пройдут ливни с грозами, а температура воздуха резко опустится, сообщает портал "Москва 24".
При этом в среду в городе снова будет стоять 30-градусная жара. Синоптики советуют избегать прямых солнечных лучей и пить больше воды. Также стоит выбирать светлую одежду и не забывать о головных уборах, пишет "Вечерняя Москва".
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