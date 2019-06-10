Москвичам пообещали ливни и резкое похолодание

Синоптики прогнозируют переменчивую погоду в столице на этой неделе. В понедельник, четверг и пятницу пройдут ливни с грозами, а температура воздуха резко опустится, сообщает портал "Москва 24".

При этом в среду в городе снова будет стоять 30-градусная жара. Синоптики советуют избегать прямых солнечных лучей и пить больше воды. Также стоит выбирать светлую одежду и не забывать о головных уборах, пишет "Вечерняя Москва".